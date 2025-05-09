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彩虹眷村被文創油漆毀掉　台中市府1法寶拚翻盤

台中彩虹眷村是充滿童趣、吸睛景點。

▲台中彩虹眷村是充滿童趣、吸睛景點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中彩虹眷村充滿童趣、色彩、又不收門票的開放景點，已成為國際熱門旅遊打卡點，不過3年前遭負責維護的彩虹文創公司負責人魏丕仁帶領員工以油漆覆蓋部分牆面，被台中市政府提告刑事毀損、民事侵權求償的官司訴訟，尚未落幕，一審市府刑民事敗訴，經市府提起上訴，正在台中高分院如火如荼展開。

台中市府法制局長李善植表示，台中市府堅持依照民事所謂不動產附合的「添附」原則，彩虹文創原本就該將附在牆面的畫作，一併還給市府，且當初與「彩虹爺爺」黃永阜簽約的原因，也是為了保護彩繪畫作而來。彩虹文創以油漆覆蓋之舉，即是毀損，應負賠償損害之責。

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中彩虹眷村的生命，緣起於「彩虹爺爺」黃永阜。（本刊資料照）

▲台中彩虹眷村的生命，緣起於「彩虹爺爺」黃永阜。

民法第八一一條規定：「動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。」而所謂「重要成份」，指二物互相結合，非經毀損或變更其性質，不能分離者而言。台中市府即為擁有彩虹眷村不動產所有權，附合在該不動產上的彩繪自然屬於市府，一旦破壞本來就該賠償損害。

台中彩虹眷村的生命，緣起於「彩虹爺爺」黃永阜，獨居在眷村邊緣範圍區的黃永阜，靠其天然不造作的繪畫天賦，於眷村舊舍牆面、地面以鮮豔色彩繪畫，「彩虹眷村」美名不脛而走，吸引不少人朝聖欣賞。老舊眷村原本應拆遷，但市府文化局為保存黃永阜彩繪作品、維護彩虹村藝術價值及整體外觀，2017年8月和黃簽訂「台中市南屯區彩虹村認養維護契約書」約定由黃認養建物至2022年7月31日，期間由黃永阜與其代理人彩虹文創負責人魏丕仁負責管理維護。

但2022年7月間，台中市文化局表示不再與彩虹文創續約之後，同年7月30日（期滿前1天）魏男和兒子、員工共14人到彩虹眷村塗漆覆蓋彩繪牆面，以此「回復原狀」，歸還給市府文化局。

文化局認為此故意之舉，造成黃永阜創作有17幅彩繪圖案毀損，降低整體美觀及藝術價值，對魏等14人提出毀損刑事告訴，及對魏等8人民事求償150萬元。去年一審宣判，刑事部分均判無罪；民事部分，也被法官駁回。

台中市府不服，依法提起上訴。文化局文化資源科科長江錦陵表示，彩虹眷村是屬於台中市民的，也是市政府資產，不容破壞，基於公共利益，會堅持司法訴訟到底。台中高分院審理刑事部分，本週進入辯論階段；民事部分，雖尚在準備程序，不過市府已經向院方提出相當的證據和論述，將於下次開庭時，展開辯論。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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