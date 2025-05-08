銀行女協理沒說不能生！醫師婚後才知妻已無子宮　怒告騙婚贏了

▲銀行女協理隱瞞「無子宮」真相結婚，中醫師夫怒提告，法院判撤銷婚姻還要賠154萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

或許不是故意，而是太想愛！北部1名中醫師控訴，與透過婚友社認識的銀行女協理交往、結婚，雙方曾約定婚後生育，豈料婚後才發現對方根本早在數年前就「切除子宮」，全無自然懷孕可能，卻隱瞞病情還反覆欺瞞。法院審理後認定女方確實有隱匿事實，構成詐欺結婚，判准撤銷婚姻，並須賠償男方財產及精神損失共154萬元。

阿強（化名）與小琳（化名）於2022年4月透過婚姻介紹所認識，交往期間雙方多次討論婚後生育，阿強明確表示希望自然懷孕，小琳也表示同意。2人於同年10月結婚，婚後不久，小琳即以身體虛弱為由，提議改採代理孕母方式生育，但阿強堅持自然生子是婚姻的重要前提，雙方因此發生多次爭執。

2023年10月12日，阿強在家中意外發現小琳藥袋上標註「子宮頸癌」，當場質問。小琳僅說「4年前做過子宮頸環狀切除」，並哽咽表示：「你會覺得我生病，好像我就是一個很爛的人...但我沒有這個勇氣跟你說。」

即便有所懷疑，阿強仍選擇相信對方，甚至主動表示願陪同檢查、負擔費用，但小琳始終拒絕，還在2023年12月的對話中說：「我有哪一點不能生嗎？一點都沒有…我身體不是一般人，我真的沒有辦法打那麼多的荷爾蒙，我現在已經在大出血。」甚至反問：「不要一直逼我，好不好？」

直到阿強親眼看到小琳的健康檢查報告，上頭註明「子宮全切除」，才確認她根本無法自然受孕。2024年1月16日，小琳在與丈夫與其雙親的對話中坦承：「我騙了你們……我不能生育，是我隱瞞，我真的沒有話講。」

小琳在法庭上主張，丈夫其實早已知道她無法懷孕，雙方也曾討論過以代孕方式生育，並非惡意隱瞞，且即使婚後關係惡化，她仍願意接受婚姻諮商、修復關係，但法官並不採信。

法官指出，若一方將自然生育作為結婚的重要前提，另一方明知無法實現卻未坦承，便屬詐欺。從錄音對話可見，小琳婚後仍反覆否認或規避，未曾明確告知自己無子宮，甚至拒絕配合檢查，直至證據揭露才坦白，認定其抗辯無據。

阿強主張因受詐欺而蒙受經濟與精神損害，請求賠償460萬餘元。法院綜合審酌後，認定鑽戒支出94萬元與精神慰撫金60萬元有據，其餘費用則因無直接關聯而不予支持。

法官強調，婚姻應建立在誠實與信任基礎上，小琳雖非為詐財而隱瞞，且在錄音中可見其情緒崩潰、自責交織，但法律上仍須為隱匿事實導致他人陷於錯誤結婚承擔法律責任。故判撤銷2人婚姻，並命小琳賠償154萬元損害金，包含鑽戒費與精神慰撫金，另加年息5％利息。