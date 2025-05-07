　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

一個月不浮出隱蔽監視　陸全球首艘高速可潛無人艇下水

▲大陸自製全球首艘可潛無人艇「藍鯨號」於廣東珠海正式下水。（圖／翻攝自央視）

▲大陸自製全球首艘可潛無人艇「藍鯨號」正式下水。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

全球首艘可潛無人艇「藍鯨號」宣布建造完成，並在近日於廣東珠海正式下水。大陸官方雖將這艘無人艇用途關注於海洋探測，但實際上其擁有長時間水下靜態潛伏的特性，未來很可能被運用在南海、台海等敏感區域，進行長時間、隱蔽的軍事監視活動。

《央視》報導，藍鯨號全長11米、排水量12噸，水面航速高達30-40節，水面續航可達數百公里，可實現數十米深的下潛和水下航行，以及長時間水下靜態潛伏待命。同時，還能在惡劣颱風海況下生存，在颱風來臨前潛入水下躲避風浪，經過颱風中心位置時，通過搭載的探空火箭和探測設備，探測海洋氣象數據。

▲大陸自製全球首艘可潛無人艇「藍鯨號」於廣東珠海正式下水。（圖／翻攝自央視）

報導指出，藍鯨號可應用於氣象探測、水下地形地貌測繪、水下拍攝、水下水質取樣、水下電纜管線巡檢等多個場景。該無人艇的成功研製，標誌著中國在海洋智慧裝備領域實現跨越式發展，在下水後藍鯨號高速可潛無人艇還將進行內場調試、係泊試驗、碼頭試驗、海上試驗等，有望於2026年投入實際應用。

值得注意的是，由於藍鯨號具備最長可達1個月的水下靜態潛伏待命功能，隨時應對突發任務，引發外界對其軍事應用潛力的討論。有分析認為，藍鯨號的高速能力使其能快速抵達敏感或爭議海域，隨後潛入水中進行長時間、隱蔽的監視活動，可監控特定船隻動向、收集水聲信號、監測他國在相關海域的活動等。而這種能力對於維護海洋權益、掌握周邊海域態勢都具有重要價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傻愛宥勝10年慘當「白富美」備胎！　慈惠離婚止血
傳慈惠斷10年婚！　宥勝經紀人：有收到回覆
快訊／不可思議逆轉！　頭號種子季後賽吞2連敗
韓央行大實話「美施壓升值」？中經院院長看原文：非如此
55名「豬仔」返台畫面曝　脫困者：被虐待毆打
快訊／台南死亡車禍　男騎士遭輾頭慘死
印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」　要求旅客立即回家
文湖線異常！　上班族擠滿月台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

一個月不浮出隱蔽監視　陸全球首艘高速可潛無人艇下水

中國航母最無聊工作崗位　每天在山東艦燒8小時垃圾

11月完成交艦！　國防部：海鯤號進入海測前最後準備

吊掛1.2噸引擎　M60A3戰車進行「心臟」手術

印巴邊境暗潮洶湧！航母撤退、將領下台　印度軍事戰略遭遇重大挫折

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

一個月不浮出隱蔽監視　陸全球首艘高速可潛無人艇下水

中國航母最無聊工作崗位　每天在山東艦燒8小時垃圾

11月完成交艦！　國防部：海鯤號進入海測前最後準備

吊掛1.2噸引擎　M60A3戰車進行「心臟」手術

印巴邊境暗潮洶湧！航母撤退、將領下台　印度軍事戰略遭遇重大挫折

渣打銀行：利用美股反彈　部份資金轉往歐洲、亞洲資產

學生專屬福利！Cursor Pro限時一年免費用

美方正與17國進行談判！　美財長證實：沒有中國

印巴衝突升溫！印度空襲喀什米爾「8人死亡」　巴基斯坦擊落5戰機

罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

李孝亮若遭押二階連署送件可委託？　李進勇：送件一定要領銜人

台中婦市場突癱軟！擔心沒人回家做晚餐　警當外送員才願送醫

康橋車隊遭逆向衝撞　惡駕駛狂吸毒上路釀7傷...藥頭也被押了

外幣理財成新顯學　萬事達卡數據驅動高端族群資產新布局

報稅季「三大詐騙話術」曝光！內政部：不注意個資跟錢都飛了

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

軍武熱門新聞

中國航母最無聊工作崗位曝光

M60A3戰車進行「心臟」手術

國防部：海鯤號潛艦11月完成交艦

陸全球首艘高速可潛無人艇下水

印巴衝突升溫！邊境暗潮洶湧

國防部高層人事異動！特戰中將郭俊德接任訓練次長

中國版「金屬風暴」每分鐘40萬發

093B潛艇搭載24具垂發已建造8艘

陸證實陸軍集團軍18個調為13個

004型航母甲板寬度超越美福特級

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

亞塞拜然看上梟龍　棄俄系戰機原因曝

我國幻象2000-5型戰機接機20週年

陸軍43砲指部多陣地變換火力壓制

更多熱門

相關新聞

以軍炸加薩釀22死　居民怒：哈瑪斯滾出去

以軍炸加薩釀22死　居民怒：哈瑪斯滾出去

以色列對加薩中部布賴吉（al-Bureij）難民營一所學校展開空襲，根據醫院通報，造成至少22人死亡、數十人受傷，死者當中包含7名兒童．這也讓當地難民罕見地憤怒表示，「哈瑪斯應該滾出學校！」

印度砲轟巴基斯坦釀8死　巴方稱擊落3架戰機

印度砲轟巴基斯坦釀8死　巴方稱擊落3架戰機

中國航母最無聊工作崗位曝光　燒8小時垃圾

中國航母最無聊工作崗位曝光　燒8小時垃圾

美眾院通過台灣保證實施法　與台互動不設限

美眾院通過台灣保證實施法　與台互動不設限

五角大廈大瘦身！裁20%四星上將

五角大廈大瘦身！裁20%四星上將

關鍵字：

無人艇藍鯨號南海大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆離婚！配偶欄空白

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

女童弄濕特斯拉被索賠4.1萬！Cheap：啥破車

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

宥勝婚變導火線瘋傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面