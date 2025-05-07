被女友分手嗆下降頭「可怕的是我養的小鬼」　莽男下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）不滿女友A提出分手，竟心生不滿，他聲稱自己有養小鬼、要下降頭，甚至揚言要對女方的家人不利，反而害自己吃上官司。雲林地院法官日前審理之後，依犯恐嚇危害安全罪判處阿豪有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

▲阿豪聲稱有養小鬼，他還要用A女的名義下降頭。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪與A女原本是男女朋友關係，兩人在2023年間因故分手，他卻從分手那一天開始，持續傳送訊息、恐怖圖片給A女，時間長達2個月，他聲稱要散布女方關於性方面的謠言，還說自己有養小鬼，「可怕的不是我，是我養的小鬼」，放話要用小鬼對女方的家人不利，還要用女方的名義下降頭。

除此之外，阿豪還曾故意撞倒A女的機車，甚至在雙方談判時，因為談判未果而掐住女方的脖子。對於上述犯行，阿豪在接受偵訊及法院準備程序中，均坦承不諱。

雲林地院法官認為，阿豪分手後不思以理性方法處理感情問題，反而用上述方式持續騷擾A女，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，並與A女成立調解，A女也同意不再追究，最終依犯恐嚇危害安全罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。