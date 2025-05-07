快訊／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認...死因離奇待查

▲北市聯合醫院忠孝院區人行道旁冷氣室外機上躺一具男屍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市聯合醫院忠孝院區外昨日驚見一具男性遺體倒臥在一樓冷氣室外機上方，現場惡臭撲鼻，屍體已嚴重腐敗。警方立即封鎖現場，並聯繫家屬協助確認身分。初步查出死者為新北市68歲莊姓男子，但由於遺體腐敗程度高，檢警相驗後，仍須進一步釐清實際死因，待後續鑑定完成後，才能正式開立死亡證明。

據了解，近日有民眾經過該處時屢屢聞到刺鼻異味，氣味持續數日未散，懷疑有異，遂於6日通報警方到場處理。初步確認死者為新北市68歲莊姓男子，並非院方病患，警方也已聯繫家屬協助調查。由於遺體腐敗程度嚴重，檢警相驗後仍無法確認具體死因，須待後續法醫鑑定結果出爐後，才能正式開立死亡證明。

然而，現場發現一封簡短書信，為莊男寫給子女，內容提及「請不要急救」，並簡要交代後事處理方式。內文語氣平靜，未透露具體死亡動機或特殊遭遇，初步排除明顯他殺可能，但是否涉及自高處墜落仍有待進一步釐清。

由於遺體被發現的位置位於醫院建物一樓冷氣室外機上方，且冷氣機板有凹陷痕跡，警方不排除莊男可能自高樓墜落。惟該處未設置可直拍墜落過程的監視器，目前正調閱院區出入口及周邊監視畫面，並查訪院方人員與死者家屬，以釐清其生前動線及是否曾進入醫院樓層。

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