　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果預告iOS 18.5正式版即將登場　新增家長控制與衛星功能

▲▼iOs18.5 RC。（圖／MacRumors）

▲蘋果公開iOS 18.5更新亮點與修復內容。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（7日）正式向開發者與公開測試者釋出iOS 18.5的RC（Release Candidate）版本，這也意味著正式版本將於下週全面推送。RC版本同時也公開了完整更新內容，除了之前測試版已知的新功能外，還包含幾項首次曝光的變更與修復。

根據官方更新說明，iOS 18.5帶來以下幾項重點功能與修復：

※新功能與改善項目
◇新增「Pride Harmony」桌布，設計靈感來自今年的Pride Apple Watch錶帶，慶祝多元與包容。

◇家長控制升級，當孩童成功繞過螢幕使用時間（Screen Time）密碼時，家長將會收到通知。

◇Apple TV app新增「使用 iPhone 購買」功能，用戶在第三方裝置觀看時，也能直接用 iPhone 購買內容。

◇iPhone 13全機型現已支援 電信商提供的衛星服務，相關細節可參考蘋果支援文件（點我前往）。

※錯誤修復
◇解決了Apple Vision Pro App出現黑畫面問題的bug。

蘋果也提醒，部分功能可能依地區或裝置而有所不同，詳細的安全性內容說明則可前往蘋果安全性更新頁面查閱。

若RC版本未再發現重大錯誤，iOS 18.5將於下週與iPadOS 18.5、macOS Sequoia 15.5一同正式釋出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傻愛宥勝10年慘當「白富美」備胎！　慈惠離婚止血
傳慈惠斷10年婚！　宥勝經紀人：有收到回覆
快訊／不可思議逆轉！　頭號種子季後賽吞2連敗
韓央行大實話「美施壓升值」？中經院院長看原文：非如此
55名「豬仔」返台畫面曝　脫困者：被虐待毆打
快訊／台南死亡車禍　男騎士遭輾頭慘死
印度開轟！巴基斯坦宣布「關閉領空48小時」　要求旅客立即回家
文湖線異常！　上班族擠滿月台

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果預告iOS 18.5正式版即將登場　新增家長控制與衛星功能

母親節優惠爆發！遠傳祭iPhone16 0元購機、雙全買移動空調送清淨機

蘋果同志驕傲月特獻！Apple Watch特別款「展現獨一無二樣貌」

ROG「電馭純白新品」發表　《初音未來》聯名搶先亮相

HiNet 30週年積極建構「海陸星空」　簡志誠揭序幕：AI啟動未來

情侶、室友福音！YouTube測試雙人共享訂閱方案

通訊行曝光4月手機跌價冠軍：定價策略錯誤、行銷不夠力大跌40%

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

蘋果預告iOS 18.5正式版即將登場　新增家長控制與衛星功能

母親節優惠爆發！遠傳祭iPhone16 0元購機、雙全買移動空調送清淨機

蘋果同志驕傲月特獻！Apple Watch特別款「展現獨一無二樣貌」

ROG「電馭純白新品」發表　《初音未來》聯名搶先亮相

HiNet 30週年積極建構「海陸星空」　簡志誠揭序幕：AI啟動未來

情侶、室友福音！YouTube測試雙人共享訂閱方案

通訊行曝光4月手機跌價冠軍：定價策略錯誤、行銷不夠力大跌40%

渣打銀行：利用美股反彈　部份資金轉往歐洲、亞洲資產

學生專屬福利！Cursor Pro限時一年免費用

美方正與17國進行談判！　美財長證實：沒有中國

印巴衝突升溫！印度空襲喀什米爾「8人死亡」　巴基斯坦擊落5戰機

罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

李孝亮若遭押二階連署送件可委託？　李進勇：送件一定要領銜人

台中婦市場突癱軟！擔心沒人回家做晚餐　警當外送員才願送醫

康橋車隊遭逆向衝撞　惡駕駛狂吸毒上路釀7傷...藥頭也被押了

外幣理財成新顯學　萬事達卡數據驅動高端族群資產新布局

報稅季「三大詐騙話術」曝光！內政部：不注意個資跟錢都飛了

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

3C家電熱門新聞

通訊行曝光4月手機跌價冠軍

母親節優惠爆發！

蘋果同志驕傲月特獻！

蘋果預告iOS 18.5正式版即將登場

ROG「電馭純白新品」發表

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

HiNet 30週年願景

YouTube測試雙人共享訂閱方案

傳蘋果將改為「一年兩次」發表新iPhone

傳iPhone 17 Pro螢幕升級喊卡

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

OPPO、地標網通母親節優惠開跑！

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

傳蘋果將改為「一年兩次」發表新iPhone

傳蘋果將改為「一年兩次」發表新iPhone

知名分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今（日）在社群平台貼文中，揭露蘋果未來三年iPhone可能的發表時程與產品規劃。內容顯示，蘋果可能將從2025年起實施「一年兩次」發表iPhone新品的節奏，上半年主打入門（低階）款，下半年推出旗艦（高階）款，這樣的策略調整，將可能成為未來常態。

全球市場手機銷售首季年增3%

全球市場手機銷售首季年增3%

傳iPhone 17 Air、Pro系列搭載12GB RAM

傳iPhone 17 Air、Pro系列搭載12GB RAM

Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

Apple當媽1年「超狂身材曝光」　泳池解放低胸全被拍

App Store 獨立遊戲祭開跑

App Store 獨立遊戲祭開跑

關鍵字：

iOS18.5ApplePrideHarmonyAppleTV

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆離婚！配偶欄空白

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

女童弄濕特斯拉被索賠4.1萬！Cheap：啥破車

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

美晶片關稅將拍板！　據傳25％至100％

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

宥勝婚變導火線瘋傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面