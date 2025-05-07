蘋果預告iOS 18.5正式版即將登場　新增家長控制與衛星功能

▲蘋果公開iOS 18.5更新亮點與修復內容。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（7日）正式向開發者與公開測試者釋出iOS 18.5的RC（Release Candidate）版本，這也意味著正式版本將於下週全面推送。RC版本同時也公開了完整更新內容，除了之前測試版已知的新功能外，還包含幾項首次曝光的變更與修復。

根據官方更新說明，iOS 18.5帶來以下幾項重點功能與修復：

※新功能與改善項目

◇新增「Pride Harmony」桌布，設計靈感來自今年的Pride Apple Watch錶帶，慶祝多元與包容。

◇家長控制升級，當孩童成功繞過螢幕使用時間（Screen Time）密碼時，家長將會收到通知。

◇Apple TV app新增「使用 iPhone 購買」功能，用戶在第三方裝置觀看時，也能直接用 iPhone 購買內容。

◇iPhone 13全機型現已支援 電信商提供的衛星服務，相關細節可參考蘋果支援文件（點我前往）。

※錯誤修復

◇解決了Apple Vision Pro App出現黑畫面問題的bug。

蘋果也提醒，部分功能可能依地區或裝置而有所不同，詳細的安全性內容說明則可前往蘋果安全性更新頁面查閱。

若RC版本未再發現重大錯誤，iOS 18.5將於下週與iPadOS 18.5、macOS Sequoia 15.5一同正式釋出。