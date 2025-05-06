基檢掌新事證！張淵翔羈押禁見　市政顧問謝偉仁15萬交保

▲基隆市政顧問謝偉仁15萬元交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

前基隆市民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個資助罷免，基檢檢察官掌握新事證後約談張淵翔，今（6日）凌晨2時許，檢察官掌握張男有勾串共犯、證人等新事證，再度向法院聲請羈押禁見。基隆地方法院於上午10時30分召開羈押庭，中午裁定張淵翔羈押禁見。此外，基隆市政府顧問、前安樂區鶯安里里長謝偉仁亦涉入此案，檢方認定其涉有偽造文書之嫌，複訊後諭令新台幣15萬元交保候傳。