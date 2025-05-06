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呂秋遠稱「私生子」為受精卵　9年前文章露玄機

▲▼律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者葉國吏／綜合報導　

律師呂秋遠因私生子風波成輿論焦點，女律師李怡貞今（6）日凌晨於臉書分享呂秋遠9年前舊文，並直言對其早期言論感到矛盾，並批評當前事件中雙方的處理方式可能對孩子造成長遠影響。

▲▼李怡貞。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）

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▲李怡貞貼出多年前呂秋遠的文章。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞，下同）

李怡貞在文中提到，針對昨日流出的錄音檔，她對呂秋遠在與生母協商過程中以「受精卵」代替「小孩」的用詞感到不滿，認為這對生母而言是一種羞辱。她指出，呂秋遠早期的文章雖展現誠實，但因內容過於媚俗，可能讓人忽略其中的真實意圖，甚至讓生母在「粉紅泡泡」中失去判斷力。

▲▼李怡貞。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）

在回應事件時，李怡貞也提出對婚姻與責任的看法。她認為，無論是否因懷孕而結婚，既然選擇了婚姻，就不應使任何一方成為「偽單親」的狀態。她批評部分人將婚姻視為利益最大化的工具，尤其在財務改善後迅速翻臉離婚，這種現象令人痛心。她強調，婚姻的核心應是責任與真心，而非僅僅建立在激情或物質條件上。

李怡貞在文章中提醒，若沒有感情基礎，應確認彼此對關係的期待是否一致，特別是對開放式關係的接受程度。她強調，無套行為可能導致對方失去追尋幸福的機會，而不負責任的態度只會加劇問題。她呼籲雙方在爭端中應以孩子的福祉為優先，因為「受苦的永遠是孩子」。

▲▼李怡貞。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）

此外，李怡貞引用呂秋遠2016年的臉書文章，進一步剖析其對婚姻與家庭的觀點。呂秋遠當時表示，懷孕不一定要結婚，尤其在不熟悉對方的情況下，婚姻可能帶來痛苦。他主張「幸福的單親比不幸福的雙親更好」，並提醒在決定生育前，應有足夠的經濟能力獨自撫養孩子。文章中亦提及婚後支出不平衡等問題，呂秋遠認為誠意常與金錢掛鉤，並警告因懷孕或其他外在因素逼婚，可能導致未來的逼離婚。

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