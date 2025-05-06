普發現金非最有效方法　卓榮泰：力量分散支持力道就不夠

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

為了應對川普對等關稅政策，行政院日前通過4100億的特別條例，但國民黨、民眾黨都有不同看法，如主張普發現金1萬、刪除1000億台電補貼等。對此，行政院長卓榮泰（6日）說，普發現金很簡單，但不是最有效的方法，普發現金是把力量分散，分散之後對產業支持的力道不夠強，對民生的照顧力道、對強化安全韌性力道就不夠強。

卓榮泰說，有看過國民黨團跟民眾黨團分別提出的特別條例草案，唯一欣慰的是，絕大部分跟行政院所提的強化安全韌性特別條例草案的基礎是相同。

卓榮泰提到，國民黨、民眾黨做了若干的調整，不過他要再度重申，此時此刻，是大家匯聚力量、積沙成塔共同面對國際情勢，對產業用集體力量支持的最好時候，也是唯一最好的方法，只有團結在一起力量才會更大。

卓榮泰指出，普發現金很簡單，但目前來看不是最有效最好的方法。他說，朝野各黨團的委員先進們也應該清楚，為什麼要組成黨團、而不是用個別委員表達意見？朝野知道，組成黨團才會有更大的力量。

卓榮泰說，大家也知道，團結在一起的力量，所以如果能有同理心的話，在這時候再度強調普發現金，是把力量分散，分散之後對產業支持的力道不夠強，對民生的照顧力道不夠強，對強化安全韌性力道不夠強。

卓榮泰強調，大家一定要集中起來，匯聚所有力量積沙成塔，希望朝野各黨團能了解，用同理心看待這事情。