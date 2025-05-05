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批政院特別預算灌水！民眾黨自提版本　增普發6000元、刪台電撥補

▲▼黃國昌 陳智菡 民眾黨團 召開 假精華液真灌水 人民拒當冤大頭 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開「假精華液真灌水，人民拒當冤大頭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

因應美國對等關稅戰，行政院推出4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，送赴立院審議。立院民眾黨團今（5日）召開記者會，表示將自提版本，包括「3大支持、4項優先」，包括刪除撥補台電1000億預算，新增每人普發6000元現金的1416億預算等。

立院民眾黨團5日上午召開「假精華液真灌水，人民拒當冤大頭」記者會，身兼黨團總召的黨主席黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿與會。黃國昌表示，針對美國高關稅政策，雖然現在處於暫緩期，但國際形勢巨變，近日新台幣更是陷入匯率大戰，對國內出口導向的產業造成巨大衝擊。

黃國昌提及，民眾黨4月初起在全台進行產業座談，聽到業者非常多心聲跟呼籲，遺憾的是，行政院從本來880億膨脹到4100億元的特別條例，真正用在產業、勞工身上竟佔不到25％，而行政院長卓榮泰更於拜會民眾黨團時親口承認，行政院編列的特別預算並非全用於因應關稅，還另外拼湊一個原本要編列的特別預算內容，只為把前一年度的歲計賸餘用完。

黃國昌指出，有鑑於此，民眾黨團則秉持「3大支持、4項優先」原則，再提出「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案」，把4100億特別預算確實用在「支持產業、支持勞工、支持農漁民」，並以「人民優先、健保優先、勞保優先、財政紀律優先」。

▲▼民眾黨團「假精華液真灌水 人民拒當冤大頭」記者會。（圖／立院民眾黨團提供）

民眾黨團提出的特別條例版本與行政院版本相較，在提供企業金融支持、提升產業競爭力同樣各為250億元，不過在「協助企業開拓多元市場」項次，行政院只編列100億元，民眾黨團提高至200億元；另行政院編列「支持勞工安定就業」150億元，但民眾黨團提高至350億元。

而為更進一步支持農漁民拓展競爭力，就「強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場」從行政院編列180億元，民眾黨團提升至300億元，黃國昌更呼籲，「歡迎綠委起義來歸，不分朝野，一起支持農漁民！」

黃國昌批評，民眾黨團沒辦法接受行政院「掛羊頭賣狗肉」，想把過去立院已刪除的預算重新偷渡回來，行政院此舉完全不尊重國會，最明顯例子就是補貼台電1000億元，過去幾年對台電已補貼3000億元，政府一味砸錢填補黑洞，根本無法解決問題，民進黨政府不負責任到只想要人民出錢補貼，卻沒全面檢討能源政策，「這次補了什麼時候又要補？」

▲▼黃國昌 陳智菡 民眾黨團 召開 假精華液真灌水 人民拒當冤大頭 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳昭姿說明，民眾黨版特別條例的「四大優先」，針對健保部分，衛福部長邱泰源曾親手寫下健保點值0.95的主決議，約定達成的時間快到了，卻仍看不到成果；衛福部提出達到健保點值0.95需700億，但院版特別條例僅編列331億，於是民眾黨團主張挹注健保基金370億元，加上行政院編的370億元，剛好達成健保點值0.95的需求，協助衛福部履行承諾。

針對勞保部分，勞保基金今年Q1就虧了143.8億，院版特別條例只撥補100億，根本彌補不了虧損，因此民眾黨團主張提升到400億，延後勞保破產時間。陳昭姿也提到，針對攸關通勤族權益的T-PASS，民眾黨團也主張增列180億預算，延長推動至少兩年，減輕通勤族負擔。

張啓楷說，比較院版和民眾黨版的特別條例，會發現民眾黨版本好很多，有「2移除與3增加」，「2移除」為刪掉偷渡撥補台電1000億預算，以及許多已經編列在公務預算的部分，含老屋修繕、高教人才培育、無人機採購案等；「3增加」則是分別為大幅增加補助受衝擊產業金額、去年超徵數額普發現金共渡難關，以及加強撥補勞健保額度。

最後，張啓楷強調，民眾黨版先前提出特別條例，因應通膨每人普發現金6000元，此次一併放入，歡迎外界仔細比較院版與民眾黨版的特別條例，民眾黨版特別條例經過縝密精算，大幅提升對受衝擊產業的補助，普發現金與全民共度難關，並拒絕民進黨「掛羊頭賣狗肉」偷渡。

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