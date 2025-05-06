通訊行曝光4月手機跌價冠軍：定價策略錯誤、行銷不夠力大跌40%

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著AI手機浪潮持續升溫，台灣手機市場在2025年4月延續激烈競爭態勢，品牌為拉抬買氣紛紛祭出價格調整策略。傑昇通信公布2025年4月手機降價排行榜，本月上榜機型的總降幅範圍介於8%至40%之間，單月降幅則落在4%至19%，降幅雖比上月內縮，但仍有數款新機出現破千元以上的實質價差；尤其是vivo V50（12GB/256GB）在短短30天內狂降3,300元，月降幅達19%，奪下本月降價與月降幅冠軍雙料殊榮，而Google Pixel 9（12GB/128GB）則以累積總降價10,700元成為本月總降價與總降幅之冠，換算總跌幅高達40%，成為市場焦點。

▼ Google Pixel 9 累積總降價到10,700元，成4月總跌幅的冠軍。（資料照／記者蘇晟彥攝）



觀察本月降價榜單最顯眼的趨勢，就是三星機海戰術下的價格調整策略。本月共計有11款三星機型進入榜單，占整體超過七成，幾乎包辦榜單過半席次，且皆為2025年剛推出的新機，包括旗艦Galaxy S25系列，以及中階熱銷機型A56與A36，降價幅度平均都有兩成以上，降幅幅度可觀；傑昇通信以Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）為例，雖然屬於高階AI旗艦，但本月降價2,000元，總降幅達21%，顯示三星為保住市佔與新品能見度，勢必要積極調整價格策略。

傑昇通信指出，三星近年來在台灣市場一向銷量穩定，不過受到AI新機競爭升溫、消費者購機預算緊縮，以及全球通膨壓力等多重因素影響，即便是剛上市不久的新機也難以維持高價，加上關稅制度調整與進口成本降低，也讓手機通路端更有操作價格空間，進一步將讓利反映在空機價格上；另外，今年AI手機百花齊放，消費者換機選擇變多，高階機種的價格競爭壓力隨之倍增，三星此波降價策略從中高階機種全面出手，即便是年度主力新機也難逃價格下修命運。

不只三星，vivo、Google等品牌也積極透過降價搶市，vivo本月靠V50（12GB/256GB）搶下單月降價金額與降幅雙冠王，30天內價格下修3,300元，降幅達19%，一舉登上榜首。該機型在2月上市，屬於vivo主打AI影像與輕薄設計的全新機種，搭載最新處理器與中高階相機配置，對準年輕族群與內容創作者市場；傑昇通信分析，vivo此波定價策略屬於「短打先衝」，透過快速價格調整迅速打入中階市場，壓制同價位段的競品，以目前空機價13,690元來看，在配備與價格間已達到中階AI手機的甜蜜點，對預算有限又想體驗AI應用的用戶極具吸引力。

再來看到3月總降幅最高的機型為Pixel 9（12GB/128GB），累積最高降幅達40%。Google Pixel 9系列自發表以來，雖有AI處理器與原生Android體驗加持，但因台灣通路鋪貨較晚，加上缺乏與其他品牌相比的強勢宣傳與通路推力，整體銷售表現未如預期，特別是Pixel 9（12GB/128GB），目前空機價已跌至15,790元，相比原廠建議售價高達10,700元的累積總降價金額，總降幅竟達40%；傑昇通信表示，Google Pixel系列雖然在國際市場擁有開發者與拍照愛好者支持，但在台灣市場的定價策略、上市時程與行銷資源投入明顯不足，導致面對本地深耕品牌競爭時顯得相對弱勢。

