新竹五峰露營區比特撕咬浪犬！飼主「拔狗落跑」　胖小黑慘被咬8洞

▲新竹五峰露營區有民眾帶來的比特犬在未牽繩的情況下，對浪犬攻擊。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

新竹縣五峰露營區驚傳比特犬攻擊浪犬！竹縣流浪動物珍愛協會3日獲報，有遊客出遊時帶著眷養的比特犬疑似前往露營區出遊，卻未對比特有牽繩或帶嘴套之情形，造成比特一時發狂，竟對著超商外的流浪胖小黑狂咬，造成小黑身上出現8個深度傷口，而帶著比特犬來的2男1女將犬隻分開後，隨即離去，動保團體獲報後也隨即調閱周邊監視器畫面，並通報動保處。

據了解，3日下午5時許，2男3女疑似前往五峰露營區旅遊，並帶著比特犬一起出遊，卻在未對比特犬有牽繩或戴口罩的情況下，放任比特犬在超商前遊蕩，隨後該隻比特犬便因不明原因突然對著超商前的浪犬胖小黑一陣瘋狂撕咬，而同為流浪犬的小花見同伴被咬，也立即上前救援，比特犬的主人見狀也上前將犬隻分開，但幾人在將犬隻分開後，隨即帶上犬隻離去。

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▲胖小黑身上被咬了至少8個洞，且每個傷口均非常深。（圖／民眾提供）

流浪動物珍愛協會接獲通報後，也立即到場救援，不過找了半小時後卻遲遲未找到受傷的胖小黑，直到同日晚間10時許，在附近的山溝裡找到受傷的胖小黑，經查才發現胖小黑身上被咬了至少8個洞，且每個傷口均非常深，必須動手術治療。

不過當愛媽將小黑緊急送醫後，獸醫發現小黑年紀太大，不宜施打麻藥進行手術，確認小黑下腹部與生殖器有多處撕裂傷，且其腿骨脫臼，將影響未來行走。對此，接獲通報的流浪動物珍愛協會也調閱周邊監視器畫面，鎖定比特犬主人的車牌，後續也將通報動保處處理。

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