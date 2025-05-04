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打1下抵100？驚傳高中女生球棒打國中男生屁屁　彰化教育處回應了

▲彰化縣政府教育處已接獲相關校安通報。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣政府教育處已接獲相關校安通報。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

近日網路瘋傳一段彰化學生打人影片，內容顯示一名國中男學生在停車場遭高中女學生持球棒毆打屁股，另一名高中女學生掌鏡錄下打人過程，過程中更傳出「打一下抵100」、「欠錢不還」等對話，引發社會關注，縣府教育處已接獲通報，這起事件發生於5月初，疑似涉及金錢糾紛，校方已將相關學生列入關懷個案加強法治教育並轉介輔導。

據悉事發當時，一名國中男學生面壁站立，就讀某高職2名女學生，一人掌鏡一人持短球棒擊打其屁股數次。據悉雙方皆認識，因借電動機車費產生糾紛，雖最終未實際使用車輛，二名女學生仍堅持討債，經男同學同意，遂以「打一下抵100元」方式處理。

女學生就讀於某高職，校方表示此事件經查本校兩名女學生涉入，疑似與就讀於某國中的學弟發生金錢糾紛，在對方同意下持短球棒擊打其臀部數次，本校知悉事件後陸續約輔肇案學生瞭解詳情，並知會家長共同輔導，相關學生列入關懷個案加強法治教育並轉介輔導。

校方呼籲，學生遇到糾紛應尋求師長協助，切勿以暴力解決問題。同時提醒家長多關注子女交友狀況，避免類似事件再度發生。教育處表示，本縣國中學生疑與高中學生發生偏差行為等情，校方知悉後已立即做校安通報，並聯繫雙方家長處理疑有金錢糾紛事宜，另針對偏差行為學生依獎懲規定處置及加強後續學生的輔導，已請校方加強學生安全意識及被害預防觀念宣導，並提醒學生放學後不要單獨行動，以確保自身安全。

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