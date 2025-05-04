日本超市驚見「老牌沐浴乳」！ 20年前在台超火：洗完不用噴香水

▲網友赴日本旅遊時，在當地超市驚見一款勾起童年回憶的經典沐浴乳「海馬世家」。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

一名男網友近日赴日本旅遊時，在當地超市驚見一款勾起童年回憶的經典沐浴乳「海馬世家」，勾起回憶直呼「用這瓶洗澡，香水都不用噴了！」貼文引發共鳴，網友表示，該款來自德國、擁有60年歷史的老牌沐浴乳，以濃郁香氣和親民價格著稱，20年前在台灣曾風靡一時，是小時候的回憶。

原PO在臉書社團「日本超市超商挖寶」中發文，並附上超市貨架照片，只見白色瓶身、上印紅色海馬圖樣的「海馬世家」沐浴乳標價為437.80日圓（約新台幣92元），讓他忍不住直呼「用這瓶洗澡，香水都不用噴了！」

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▲德國老牌沐浴乳「海馬世家」，在台曾風靡一時。（圖／翻攝臉書社團「日本超市超商挖寶」）

貼文曝光後，瞬間引來網友共鳴，留言表示「人還沒到，味道先到」、「知道這瓶的都有年紀了」、「這個我阿嬤生前很愛用」、「高中女生宿舍人手一罐」、「台灣20多年前超紅」、「小時候超愛用」。

然而也有部分網友認為香氣過於濃烈，隨著年齡增長，使用習慣改變，不再喜歡這種「爆香」風格。有網友坦言：「小時候很喜歡，現在無法接受這麼香」、「都拿來洗地板或刷馬桶」、「洗完雖然滑，但總覺得洗不乾淨」。

儘管如此，「海馬世家」仍在市場上擁有不少死忠粉絲。該品牌主打以高級香水結合沐浴膠，打造出持久香氣與滑順膚觸，至今仍在日本等地販售。此次因網友意外曝光，再度勾起不少人對於這款「童年味道」的共同回憶。

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