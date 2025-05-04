全球唯一「蔬食系」逆勢爆紅！外籍生占3成　人才留台創業開餐廳

▲因健康與環保因素，食蔬人口增加，佛光大學蔬食系也吸引外籍生就讀，占比達三分之一。（圖／詹雅文提供）

記者許敏溶／台北報導

政府為促進國際生來台與留才，推動新型專班。而隨著民眾環保意識抬頭，加上注重養生等因素而吃素，佛光大學蔬食系也吸引來自馬來西亞、越南、印尼、日、港等國的外籍生就讀，系上外籍生超過50人，占該系總數近三分之一，這些外籍生畢業後過半在台就業、創業開餐廳或繼續升學，有的學生更在學校輔導下開發沙嗲醬料準備量產，在台灣展現自己的專才。

教育部與國發基金合作推動的新型專班，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先招生對象，吸引全球優秀的國際生來台就學，希望畢業後留台就業，為台灣引入優質人才。相較於政府以STEM領域為主，佛光大學因蔬食專業為全球唯一科系，也獲得外籍生青睞。

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佛光大學蔬食系助理教授詹雅文指出，由於健康、環保、愛地球的理念逐漸推展開來，蔬食人口越來越多。根據「世界素食人口報告」指出，台灣素食人口突破300萬人，佔總人口13%、世界排名第3。全球食蔬人口同樣不斷攀升，蔬食產業也成為新藍海。

詹雅文進一步表示，蔬食系的外籍生約50人，是佛光大學外籍生最多的科系，外籍生人數占蔬食系所有學生近三分之一，這些外籍生來自馬來西亞、越南、印尼、日本、香港、緬甸、阿根廷等地，其中又以馬來西亞、越南兩國的學生最高，這兩國學生占約7成。

▲佛光大學蔬食系系上三分之一是外籍生，上圖為日籍學生狄庭明香音。下圖為來自阿根廷的葉允和跟著系上到校外義煮。（圖／詹雅文提供）

詹雅文說明，系上課程主要培育學生具備蔬食廚藝能力以及餐飲服務與經營管理能力，學生還可以利用大四出國實習，前往佛光在全球各地的道場及滴水坊蔬食餐廳實習。

詹雅文以來自印尼的林寶寶為例，她是印尼某大學高階主管的掌上明珠，三年前因為全家都吃素食，為了對蔬食料理有更深認識，且對蔬食有熱情及興趣，在家人支持下來到蔬食系就讀。即將升大四的她，今年7月在學校專案補助機票下，預計前往佛光位於德國柏林的道場餐廳實習，除增加蔬食料理的實務技術，更能拓展國際視野。

對於蔬食系受到外籍生喜愛，詹雅文分析，主要是民眾注重養生，加上近來環保意識抬頭，民眾減少吃肉，反而吃蔬食的人越來越多，帶動就業市場蓬勃發展，這些外籍生畢業後，有一半學生繼續念「5年一貫」學程或選擇留台就業，或者創業開餐廳。

▲從佛光大學蔬食系畢業的校友在國內創業，圖為何文輝的「給V趴趴走 」。（圖／詹雅文提供）

詹雅文指出，蔬食系學生創業開餐廳，當然都是以蔬食為主，像是校友何文輝就有「給V趴趴走 Gavin's Delight」，給V主打獨特南洋風味蔬食料理，以蔬食呈現葷菜的精髓，希望讓更多人能夠體驗「無肉料理也可以很美味」。校友陳秋妤在新北三重開設「禾喜蔬食-龍門91熱炒」，則是傳統的熱炒料理與純素理念結合，為素食愛好者、追求健康飲食；另外校友鄧唯毅開設「毅植素食鐵板料理」，就是以素食為主的鐵板燒，也是全台灣第一家純素鐵板燒。

此外，詹雅文表示，目前就讀蔬食系大四林彥呈，在獲得教育部深耕計畫經費補助下，目前正在開發馬來西亞的沙嗲醬。上述個案都是外籍生雖然不是理工領域，卻在台灣展現自己的專才，並為台灣默默作出貢獻，也為自己拓展光明的未來。

▲佛光大學蔬食系老師，帶著林彥呈（圖左）到食品工廠產線製醬的過程。（圖／詹雅文提供）