　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防制重大交通事故發生　八德警分局重點路段加強路檢

▲針對日前八德區轄區連續發生嚴重交通事故，八德警方昨天起加強重點路段路檢與違規取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對日前八德區轄區連續發生嚴重交通事故，八德警方昨天起加強重點路段路檢與違規取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局近期轄內發生嚴重交通事故，於（2）日起規劃在八德區和平、榮興路加強路檢勤務及中山、興豐路等路段實施取締違規勤務，另外針對酒後駕車等交通違規加強取締告發，實施防制交通事故加強執法專案，統計專案當天查獲酒駕違規2件、失聯移工2人，有效嚇阻危害發生。另外，4月30日上午在區公所前遭撞擊一對夫妻，其中傷者轉送林口長庚醫院加護病房急救陳姓女子，目前傷勢已漸趨穩定，但傷勢仍然嚴重。

八德警方針對日前兩起重大交通事故，造成人民生命財產損失，民眾因交通事故發生痛失親人，警方於昨日實施防制交通事故加強執法專案，針對各項違規取締勤務，累計取締告發「酒後駕車4件、闖紅燈19件、超速（嚴重超速）19件、路口不停讓行人4件、行人違規1件」，目的即透過執法來強化民眾交通安全意識：此外，日前在八德區公所前被撞2名行人，除了已死亡戴姓男子外，48歲陳姓女子經轉送林口長庚醫院加護病房救急後，目前病況已漸趨穩定，但雙腿粉碎性骨折，仍需進一步照顧治療。

▲針對日前八德區轄區連續發生嚴重交通事故，八德警方昨天起加強和平路等重點道路路檢與違規取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對日前八德區轄區連續發生嚴重交通事故，八德警方昨天起加強和平路等重點道路路檢與違規取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方提醒，酒後駕車酒精濃度超過每公升0.15毫克違規標準以上，必須吊扣汽機車牌照2年，另外車輛須移置保管，駕駛人酒駕時，酒精濃度超過每公升0.25毫克以上即觸犯刑法公共危險罪嫌，警方將當場拆卸車輛牌照扣牌，車輛立即移置保管，民眾需自行僱請拖吊車將車輛移置，不得再行駛於道路上。

八德警分局長王鉉仁呼籲，民眾應遵守交通規則以提升用路人安全關鍵，警方將持續在轄區內高發事故路口實施攔檢勤務，並於易超速路段架設移動式測速相機，針對酒駕、嚴重超速等重大違規加強取締，藉由執法來防制交通事故發生。

 【更多新聞】

臭豆腐名店被砸超扯原因曝　只因老闆1句：刺青像Google導航失誤

霹靂特勤破門！檢園檢警破民宅槍毒工廠　還抄出自製爆裂物

高中被退學！他遊學寄信恐嚇放炸彈「還附解剖照」　下場曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！4縣市豪大雨特報
撈到「世界第3毒」！高雄現蹤　被螫到恐死亡
烏克蘭正妹「床底藏人」案延燒！　APA飯店：警方已介入
快訊／美職8隊現身桃園看徐若熙！老虎高層也來了
快訊／4縣市大雨特報！下到晚上
俄黑海港市遭襲　宣布緊急狀態！
愛莉莎莎賣課手段「瑜珈老師」怒酸噁心！　親上火線發聲
不捨柯文哲「蹲坐洗衣」　陳佩琪淚：為何要被如此對待

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防制重大交通事故發生　八德警分局重點路段加強路檢

死掉也有毒！高雄遊客撈9隻「世界第3毒」僧帽水母　螫到恐致命

快訊／皮卡會車不慎！墜武荖坑百米深谷　駕駛重傷搶命中

跆拳高手性侵高中妹「勒頸想滅口」還拿磚塊砸　她全身血逃劫

十分老街火警！兩倉庫狂燒黑煙猛竄　台鐵平溪線一度延誤

屏東小琉球2機車路口擦撞「車頭炸裂」 4人受傷3送醫

高中被退學！他遊學寄信恐嚇放炸彈「還附解剖照」　下場曝光

變態男友棉被壓頭硬上！她幫求情也沒用　重判4年半還要賠80萬

他休假日爬2樓闖空門...偷92萬名表+金飾　上班日要變現就被逮

變態凌虐逼自慰+吞海蟲　詐團成員暴力拘禁下場慘了

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

防制重大交通事故發生　八德警分局重點路段加強路檢

死掉也有毒！高雄遊客撈9隻「世界第3毒」僧帽水母　螫到恐致命

快訊／皮卡會車不慎！墜武荖坑百米深谷　駕駛重傷搶命中

跆拳高手性侵高中妹「勒頸想滅口」還拿磚塊砸　她全身血逃劫

十分老街火警！兩倉庫狂燒黑煙猛竄　台鐵平溪線一度延誤

屏東小琉球2機車路口擦撞「車頭炸裂」 4人受傷3送醫

高中被退學！他遊學寄信恐嚇放炸彈「還附解剖照」　下場曝光

變態男友棉被壓頭硬上！她幫求情也沒用　重判4年半還要賠80萬

他休假日爬2樓闖空門...偷92萬名表+金飾　上班日要變現就被逮

變態凌虐逼自慰+吞海蟲　詐團成員暴力拘禁下場慘了

中國海警直升機「侵犯日本領空」　自衛隊戰機緊急升空

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　國家警報響

快訊／TPBL職籃為「剴剴案」發聲　曾文鼎、林書緯盼社會終結兒虐

金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

長榮航空兒童早療公益計畫　今捐贈服務車、助教室翻修

親子同逛「熊廢市集」掀熱潮　助舊物找到新生命

全台11城隍爺齊聚府城巡城　黃偉哲：以宗教文化信仰守護台南

精準對抗肝癌！台大攜手北醫破解關鍵基因運作機轉　成治療新方向

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

社會熱門新聞

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

狂誇人妻「吃精王」！小王要她婚內幫生孩

即／越捷VJ881突掛「7700」！　緊急轉降小港機場

首度認罪！保母劉若琳3字惹怒審判長

國道1號深夜8車連環追撞！5人傷

黃子佼「鈔能力」全和解　高院1裁定估難逃牢獄之災

正妹背債10萬按摩店上班慘被老闆、雞頭試車

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

偽娘搭摩天輪拍私密片！本人道歉了

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

即／男金項鍊被硬扯搶走　搶匪逃往北市

新竹望族「叔殺侄」羈押！　上億家產歷史起底

更多熱門

相關新聞

「整路都你的屁砲聲」白色BMW深夜狂拉音浪

「整路都你的屁砲聲」白色BMW深夜狂拉音浪

桃園市環保局4月22日接獲市民陳情，八德區介壽路常有白色轎車深夜呼嘯而過，改裝排氣管噪音引發民怨，民眾在臉書留言指噪音車嚴重影響生活品質，環保局「靜桃專案」在八德區介壽路上佈置AI聲音照相設備，配合警方與民眾檢舉於翌日，在八德區大興路查獲白色寶馬轎車，將車主移送桃園監理站進行車體變更審查，後續依噪音管制法裁罰，除最高可處3600元罰鍰外並限期改善，如未改善者將按次處罰直至符合機動車輛噪音管制標準為止。

桃園民宅暗藏推筒子職業賭場　警逮41賭客

桃園民宅暗藏推筒子職業賭場　警逮41賭客

廂型車「人影晃動」疑超載　警揪出6失聯移工

廂型車「人影晃動」疑超載　警揪出6失聯移工

狂追按摩女跟蹤騷擾搶機車　桃園男下場曝

狂追按摩女跟蹤騷擾搶機車　桃園男下場曝

桃園男揚言「要死一起死」　竟潑柴油縱火幸遭制止

桃園男揚言「要死一起死」　竟潑柴油縱火幸遭制止

關鍵字：

八德警方重點路段加強路檢酒駕臨檢

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面