防制重大交通事故發生　八德警分局重點路段加強路檢

▲針對日前八德區轄區連續發生嚴重交通事故，八德警方昨天起加強重點路段路檢與違規取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局近期轄內發生嚴重交通事故，於（2）日起規劃在八德區和平、榮興路加強路檢勤務及中山、興豐路等路段實施取締違規勤務，另外針對酒後駕車等交通違規加強取締告發，實施防制交通事故加強執法專案，統計專案當天查獲酒駕違規2件、失聯移工2人，有效嚇阻危害發生。另外，4月30日上午在區公所前遭撞擊一對夫妻，其中傷者轉送林口長庚醫院加護病房急救陳姓女子，目前傷勢已漸趨穩定，但傷勢仍然嚴重。

八德警方針對日前兩起重大交通事故，造成人民生命財產損失，民眾因交通事故發生痛失親人，警方於昨日實施防制交通事故加強執法專案，針對各項違規取締勤務，累計取締告發「酒後駕車4件、闖紅燈19件、超速（嚴重超速）19件、路口不停讓行人4件、行人違規1件」，目的即透過執法來強化民眾交通安全意識：此外，日前在八德區公所前被撞2名行人，除了已死亡戴姓男子外，48歲陳姓女子經轉送林口長庚醫院加護病房救急後，目前病況已漸趨穩定，但雙腿粉碎性骨折，仍需進一步照顧治療。

▲針對日前八德區轄區連續發生嚴重交通事故，八德警方昨天起加強和平路等重點道路路檢與違規取締勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方提醒，酒後駕車酒精濃度超過每公升0.15毫克違規標準以上，必須吊扣汽機車牌照2年，另外車輛須移置保管，駕駛人酒駕時，酒精濃度超過每公升0.25毫克以上即觸犯刑法公共危險罪嫌，警方將當場拆卸車輛牌照扣牌，車輛立即移置保管，民眾需自行僱請拖吊車將車輛移置，不得再行駛於道路上。

八德警分局長王鉉仁呼籲，民眾應遵守交通規則以提升用路人安全關鍵，警方將持續在轄區內高發事故路口實施攔檢勤務，並於易超速路段架設移動式測速相機，針對酒駕、嚴重超速等重大違規加強取締，藉由執法來防制交通事故發生。