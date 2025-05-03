北市人行道修繕12行政區「齊頭分配」　大安、內湖2區永遠修不完

▲台北市議員王欣儀指出，北市人行道修繕12行政區「齊頭分配」，導致大安、內湖2區永遠修不完。（示意圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員王欣儀今（3日）表示，北市府對於改善人行環境應該是非常重視，經統計，截至4月15日，全台北市人行道待修共有939件、總面積30萬平方公尺，新工處以各區平均分配方式，每區修繕面積是固定4583平方公尺。但南港區修繕進度可達100%， 反觀大安、內湖2區卻只有9%、7%，遠遠跟不上進度，要求市府改善。北市新工處表示，必要時可跨區來協助施作。

王欣儀指出，全台北市待修總面積有30萬平方公尺，新工處是以各行政區平均分配修繕量的方式，每一區的修繕面積是固定的4583平方公尺。照理說，需要依據修繕比例的量分配才對，為何會有平均齊頭式平等？只會導致需要待修地點越拖越久越拖越慢。

王欣儀舉例，以平均4583平方公尺的修繕面積計算，南港區待修繕面積為4589平方公尺，可以達到百分百修繕；大安區修繕面積高達5萬407平方公尺，就只能夠修繕9%，成全台北市的倒數第二。

王欣儀指出，大安區待修面積高達5萬平方公尺，占全市待修總面積的17%，照理說應該要以須修繕的比例去分配，而不是每區「齊頭式」平分，造成部分行政區待修的人行道只會越拖越久、越拖越慢，永遠跟不上進度，應檢討改善。

對此，新工處表示，確實發現如大安區專案的人行道須更新量較多，後面為彌補工班部分，另外專案發包處理。去年底和今年初招商過程，很多廠商不願意做開口合約，希望有專案標，有按照局長指示找其他縣市做專案標，針對量比較大的如大安路、師大路等，都會用專案標處理。

新工處補充，114年各標人行道雖契約金額相同，但皆有訂定後擴條款，可擴充契約金額滿足各區實際改善需求量。另外，本處所有人行道開口合約皆以全市各行政區為標的，非僅限定於所得標的行政區，於必要時亦可跨區來做協助施作。