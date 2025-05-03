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老公沒工作「一年爽領150萬」　人妻AA變月光！網見支出傻了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲老公年收150萬堅持AA制，人妻卻當月光族。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻透露，老公是家庭主夫，每年光靠家產、收租與配息就能爽收150萬，而她是個年薪70萬的上班族，細算生活各種開銷、房貸，還有一年三趟出國費，家庭總支出要140萬，AA制的情況下，等於原PO沒辦法存半毛錢，而老公也拒絕多出一些。文章曝光後，網友紛紛直言「少出國一次，不就能存個10萬了」。

一名女網友在Dcard表示，嫁給家境小康的老公，兩人育有一名女兒，家庭和諧、生活費採AA制，而她年薪約70萬，老公則是全職主夫，因繼承資產、加上股票配息、房租等，一年收入約有150萬。

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原PO接著透露，從房貸、教育費、食衣住行雜項、每年出國2至3次，一年家庭總支出約140萬，這讓她感嘆「在AA的情況下，基本上我存不到錢，老公還有餘額約80萬，本金也雄厚」，每個月照樣能手遊課金、買奢侈品，反觀她幾乎月光，無存款壓力日益增加。

事實上，原PO曾向老公商量能否不要全部AA制，對方卻以「我沒自己的收入，那是家裡給的不算」為由來回絕她的想法。老公更認為現在已願意跟她AA就不錯了，讓她感受到一股無力。

隨著年紀增長，她心中焦慮感越來越深，擔心若未來退休沒積蓄，只能依靠丈夫資助，甚至無法參與家庭旅遊。而觀察老公對資產的保守作風，她對未來是否能被照顧也打上問號。因此想求問大家怎麼看？

底下網友熱議，「怕老了沒錢，第一步當然是省掉旅費」、「出國沒必要就別跟了，說實話，妳老公家庭主夫還要跟妳AA，出錢又出力已經很虧了」、「可以審視自己的開銷啊，感覺你們也沒在省的」、「每年出國2-3次，妳少出國一次，不就能存個10萬了」、「和老公談，妳願意一年存下多少存款，扣掉這些存款才是一年可支出的花費」。

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