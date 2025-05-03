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黃石公園附近嚴重車禍！皮卡、旅遊小巴相撞起火7人慘死　國籍待查

▲▼美國愛達荷州警方稱，一輛皮卡車與一輛旅遊廂型車在黃石國家公園附近相撞，造成7人死亡。（圖／翻攝自X／@JeffRoper）

▲美國愛達荷州警方稱，一輛皮卡車與一輛旅遊廂型車在黃石國家公園附近相撞，造成7人死亡。（圖／翻攝自X／@JeffRoper）

記者董美琪／綜合報導

美國一輛皮卡車與賓士休旅廂型車在愛達荷州東部的亨利湖州立公園（Henry’s Lake State Park）附近，發生嚴重車禍，造成7人死亡，8人受傷。

據美聯社報導，愛達荷州警方在新聞稿中稱，車禍發生地點距黃石國家公園西側約16英里（約26公里），一輛Dodge Ram皮卡與一輛載有14名旅客的賓士休旅廂型車，於當地時間1日晚間在事發地相撞，導致2車瞬間起火，造成7人死亡，包括皮卡車司機及旅遊巴士上的6名乘客，旅遊小巴士為載有14人的旅遊團。

事故發生後，空中救護機和急救人員迅速趕赴現場進行救援。愛達荷州警方表示，目前事故原因正在調查中，且仍在通知死者家屬，因此尚未公布罹難者的姓名、年齡、居住地或國籍身分，詳細訊息仍待進一步說明。

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