家中男丁活不過20歲！命理師遇超兇「祖先詛咒」

▲阿谷老師分享遇過離奇祖先詛咒事件。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／阿谷老師

祖先會庇蔭，但也會留詛咒！我曾遇過一件離奇祖先詛咒事件，A姓個案家中每一代都會有一名男性子孫活不過20歲，由於頻率固定且都是離奇突然死亡，引發家人疑惑，輾轉求助才發現是某一世祖先過世前留下的詛咒。

該個案家中每一代都會有男性子孫在20歲前過世，之前有提醒過個案要跟長輩討論祖先問題，不然可能還會再發生類似事件，但他們遲遲沒有處理，有一天個案又有一位親戚的18歲兒子發生離奇車禍往生，長輩才想起我之前的提醒，所以急著來求救。

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經過判斷才知道，A姓個案的某一代女性祖先，因嫁到夫家（B姓）被欺壓，日子過得不好，在過世前留下怨念詛咒，規定不准跟B姓的人結婚，且只要A姓的人跟B姓的人結婚，生下來的子孫都不好過。

個案知道後，赫然發現自己的父母就是不能結婚的A、B姓氏，回家問父母，父母才坦承之前確實有被告知祖上有訓兩姓氏不能成婚，所以當年要結婚，是開了多次家族會議才同意這門婚事，但沒想到問題還是發生了。

後來協助幫他們和祖先談判，祖先要求做單獨法會和解怨，才答應不會再用這樣的方式傷害後代子孫，願意用保佑的方式來和後代和解。他也提醒，若發現家族有多名成員罹患同樣非遺傳性疾病、三代內都有人有精神狀況或尋短等，可以詢問一下家中長輩是否有聽過祖先傳下來的言論，有必要可尋求專業老師協助。