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射手座不是自由派！12星座的「隱藏個性」大公開

▲笑。（圖／示意圖／達志）

▲12星座都有隱藏個性，快來看看他們不為人知的一面。（圖／示意圖／達志）

文／阿谷老師

相信大家都很愛討論12星座的個性，但你知道12星座可是有不為人知的隱藏個性嗎？快來看看吧！

牡羊座
大家都覺得你火力全開、衝勁十足，但其實你骨子裡超怕失敗，尤其在做重大決定時，比誰都猶豫。只是不想被看穿，才硬撐著裝沒事。

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金牛座
表面超務實，愛錢愛穩定，但你內心其實很有藝術魂，有時也想放下一切去當流浪創作者。只是這個夢你不常講，因為你怕別人笑你不實際。

雙子座
大家說你多變愛講話，但其實你比誰都渴望被懂。你會故意說很多廢話，就是怕真正的自己太無聊、沒人想聽。

巨蟹座
溫柔、顧家、暖心代表？其實你防備心超重，很難真的相信一個人。你給的照顧很多，但那些都是經過「安全過濾」才給的。

獅子座
外表超自信，總是氣場全開，但只有你知道你多在乎別人的眼光。你不是不怕丟臉，而是怕被看不起，所以才越拚越強。

處女座
你看起來超理性，什麼都能條理分析，但其實你內心超戲劇化，一件小事可以腦補八百個版本，還不讓人發現。

天秤座
表面和氣好相處，其實你內心超有主見，只是你不想吵、也不想浪費時間。所以別人以為你隨和，其實你早就默默篩選過誰能走進你的生活。

天蠍座
說你神秘？你其實只是超怕受傷。你不是故意冷漠，而是你一旦真心就沒底線，所以乾脆把距離拉遠一點，對自己比較安全。

射手座
大家都以為你自由派、無所謂，但你其實有很強的原則底線，只是你不愛解釋，寧願被誤會也懶得爭論。

摩羯座
你看起來一板一眼、超會拼，但你內心住著一個想偷懶的靈魂。你也想耍廢、也想說「我不幹了」，只是你說不出口。

水瓶座
你常被說怪、特立獨行，但其實你只是比誰都渴望被認同。你不是不合群，而是很怕自己的真實樣子根本沒人懂。

雙魚座
大家說你愛做夢、玻璃心，但其實你內心很強大。你只是懶得跟世界硬碰硬，選擇用感性包裝邏輯，讓自己好過一點。

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