60多歲第一次犯法入獄　他搬家躲親友解釋：「不是殺人販毒」

▲高齡初犯者很多是因為不熟法律，阿中60多歲的才第一次入獄，他的狀況就是如此。（圖／記者林挺弘攝）

記者唐鎮宇／專題報導

接受採訪那天，60多歲的阿中（化名）才剛被關進監獄五個月。這位從事土地開發二、三十年的商人，因違反《銀行法》被判刑5年10個月，是他生平第一次入獄，屬於「高齡初犯」類型。

根據法務部矯正署統計資料顯示，台灣65歲以上高齡收容人數從103年底的948人，增加到113年10月底的2546人，10年間成長近2.7倍；同期間高齡受刑人在監獄總人口中的比例也從1.6%攀升至4.8%，顯示高齡犯罪已成為台灣社會不容忽視的問題。

許多高齡初犯入獄，法律認知不足而誤觸法網是主因之一，阿中也是這樣，但更慘的是，他還先問過律師。



當時阿中要在海外進行土地開發投資，需要募集一筆資金，他說，當時對外募集資金有一些契約規定，「我們有問過律師，律師說沒有問題。」但後來因阿中與合夥人向投資人提供與本金不相當的固定收益，被認為認定違反《銀行法》遭判刑。

阿中的案子纏訟近八年才定讞。他回憶，漫長的訴訟過程對他和家人來說是一場心理煎熬，「每天都要提心吊膽的等待法院通知，不知道什麼時候會被抓進去關」，家人也要和他一起承受壓力。

阿中說，後來慢慢有親朋好友知道他可能犯罪這件事，開始有人慢慢疏遠，人際關係和生活都受到很大的影響。家中有兩個正在大學就讀的孩子，阿中怕孩子誤解，和太太費盡心思解釋「爸爸不是做了什麼殺人販毒的壞事」。最後確定要入獄時，阿中決定先搬家，讓家人搬到沒有人認識的地方，他再進來服刑。

阿中的案例展現了「高齡初犯」的一個典型特徵：法律認知不足導致的無意犯罪。對他而言，這次入獄成為一次深刻的人生反思。

阿中說，從判決確定到發監入獄前，他對自己從小到大的人生、人格、家庭發展等，一項一項重新檢討；也一直提醒孩子，「如果有些事情做得太靠近法律邊緣時，其實是非常危險的。」

同樣在台中監獄服刑的68歲阿輝（化名），則是因為詐欺被判刑。與阿中不同，阿輝已經是第二次因案入獄，第一次是在50歲時。

阿輝說，第一次入獄是他訂購了市值2000多萬元的液晶電視面板要交貨，結果要出貨給他的外國人卻消失，讓他因詐欺入獄；第二次則是公司遭中國罰款，但他拒交，合夥人因而要他歸還投資款，他認為「要保護其他投資人權益」而拒絕，最終也被判刑。

律師廖芳萱說，有些高齡者的法律觀念確實要加強，但實務上發現有些高齡者自認為社會歷練較多、德高望重，只願意聽自己相信的話，根本不覺得自己違法，更別提要他去上課。她建議，要培養高齡者守法觀念可從其信任的管道著手，例如醫院回診時宣導，或是透過同儕觀念逐步影響等才有效果。