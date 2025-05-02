運動結合觀光　創造澎湖未來亮眼的觀光產業

記者陳洋／澎湖報導

台北永豐旺寶3對3職業籃球冠名記者會於新生高架籃球場熱血登場，澎湖縣副議長藍凱元偕同辦公室主任洪長青受邀參加，與台北市長蔣萬安共同見證台灣首支3x3職業籃球隊獲永豐銀行冠名贊助，邁向國際舞台。

▲澎湖縣副議長藍凱元偕同辦公室主任洪長青與台北市長蔣萬安參加台灣首支3x3職業籃球隊 。（圖／記者陳洋翻攝）

這場活動不僅是球隊品牌升級的象徵，也展現出台灣籃球領域的雄心與實力，會場也與臺北市市長蔣萬安，臺北市議會議長戴錫欽、旺寶集團吳同喬董事長、台啤雲豹職業籃球隊張建偉執行長、籃球博士鄭志龍、錢薇娟、周俊三、p聯盟執行長陳建州、討論交流期盼日後共同一起合作能來澎湖辦理各項運動賽事。

副議長藍凱元念茲在茲長期關心澎湖各項運動未來的發展，透過府會合作及企業的共同支持合作，讓在外澎湖學子及澎湖子弟能有更多資源，持續在賽場上為澎湖爭光。

▲澎湖縣副議長藍凱元討論與各單位交流期盼日後共同一起合作能來澎湖辦理各項運動賽事。 （圖／記者陳洋翻攝）

副議長藍凱元表示，澎湖在台灣各項現役運動選手與本縣各級學校運動選手人才濟濟，未來將持續支持與推動包括籃球在內的各項體育運動，提升學子訓練環境與資源，期盼除了觀光外，澎湖更能躍居「運動之縣」，由運動結合觀光，創造澎湖未來亮眼的運動觀光產業。