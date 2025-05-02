基隆市府洩戶政個資助罷免　謝國樑首度表態：我一定會道歉

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的死亡連署案，基隆市民政處長張淵翔坦承利用戶政系統查詢個人資料協助罷免民進黨議員，昨又有2名戶政事務所主任遭約談交保。對此，基隆市長謝國樑今（2日）受訪時坦言，很遺憾發生這件事，市府能做的就是全力配合、完全尊重，「我一定會道歉，也一定要道歉」，會在事情告一段落後完整陳述。

國民黨發動罷免綠委「幽靈連署」累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」。然而，檢調近日查出，張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，而張淵翔也已坦承犯行。該案也成為大罷免以來，行政單位盜用個資介入的最大醜聞。

謝國樑今受訪時表示，很遺憾發生這件事情，市府全力配合、完全尊重，中正、安樂兩戶政事務所主任今天交保，相關人員應該就案件向司法單位陳述。他還是鼓勵這些人不管是不是重罪、不管是不是公務員，都希望能夠清楚交代，把事情完整說明清楚。

謝國樑表示，市府會繼續交代政風、戶政單位積極了解，看還有沒有其他問題，不但要全力配合偵辦，也要積極宣導及防堵後續可能情況再發生。

謝國樑說，針對這次發生的事情「我一定會道歉，也一定要道歉」，到今天都還有新的戶政相關同仁向司法單位陳述，現階段先配合司法單位調查，內部也配合政風防堵和宣導，幾周之內待事情調查清楚，相關人員該坦白的都陳述清楚後，市府包括他本人在內會清楚表達態度和立場，充滿誠意處理這件事情。