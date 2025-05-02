基隆罷免查個資「系統性舞弊」　民進黨轟朱立倫、謝國樑「裝沒事」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的死亡連署案，基隆市民政處前處長張淵翔坦承利用戶政系統查詢個人資料協助罷免綠議員，，昨又有2名戶政事務所主任遭約談交保。基隆市長謝國樑今（2日）受訪時坦言，「我一定會道歉，也一定要道歉」，會在事情告一段落後完整陳述。對此，民進黨質疑，對於這種「系統性舞弊」，朱立倫、謝國樑還在裝沒事？國民黨若不好好檢討作弊文化、內線操盤、政治卸責，終將被台灣人民唾棄。

民進黨批評，國民黨大規模造假連署，安排自己人在縣市政府選委會內，甚至查個資、組群組，嚴重侵害民眾的權益，現在違法行為一一曝光，黨主席朱立倫一句道歉都不敢講，基隆市長謝國樑則裝死切割、毫無作為，就問「出了這麼嚴重的事，國民黨的領導人在哪裡？市府的責任誰來扛？」

民進黨指出，前民政處長張淵翔違法登入戶政系統、查詢市民個資，協助國民黨罷免民進黨籍市議員，遭受調查後已經認罪，被法院裁定交保、限制住居。民進黨痛批，這樣的行為，不只是行政疏失，更是濫用市府資源、違法介入選務，赤裸裸圖利政黨。

民進黨說，這起案件，還不只是一人犯案，檢調查出，基隆市中正、安樂兩戶政事務所主任，也疑涉非法查詢個資，各以10萬元交保，還有市府科員疑似「受上級指示」，登入系統比對、篩選罷免連署資料。所有違法操作，都為了幫國民黨基隆市黨部更新黨員名冊、刪除死亡名單、修改地址，提高連署過件率。

對於以上「系統性舞弊」，民進黨指出，要再次請問朱立倫主席，「張淵翔是不是奉命行事？國民黨是不是從中央到地方、系統性動員黨務幹部違法作弊？」另外，也要請問謝國樑市長，「張淵翔是你任命的、是你信任的局處首長，整起事件從市政體系發動，現已波及公務人員，卻躲起來推給司法、全程裝沒事，請問有盡到市長該負的責任嗎？」

民進黨提到，也要請民眾安心，政府的戶政系統查詢有制度、有紀錄、可追查。所有登入都需個人帳號、經局處長核准。查詢時需使用自然人憑證、全程留痕。違法使用戶政系統、外流個資的行為，都是查得到的。

民進黨強調，台灣的民主，不能也不會被特定政黨動手腳。守法查對、公正選務、乾淨政治，才是社會大眾的期待，國民黨若不好好檢討自己的作弊文化、內線操盤、政治卸責，終將被台灣人民唾棄。