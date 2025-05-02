陸素人演「惡婆婆」封神！背景曝　專演反派：連老公都說我變兇了

▲羅佳欣在微短劇中扮演「惡婆婆」、「壞媽媽」成名。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸微短劇產業持續呈現「井噴式」發展，一群原本默默無名的「龍套」演員或素人也因此得到表演的舞台，有人還因此收穫不少粉絲，在圈內逐漸闖出知名度。一名80後的女演員羅佳欣參演短劇未滿兩年，接拍的80多部作品中，有40部都是演出「惡婆婆」或「壞媽媽」的角色，也讓她在業內被封為「惡婆婆專業戶」。

《封面新聞》報導，短劇興起之初，集中瞄準下沉市場，要求產出快，所以對演職人員設置的門檻相對不高，這也給了眾多非科班演員的表現機會。2019年，羅佳欣所在的國企經歷重組，她從財務崗離開，於她而言，這是一個重新找尋自我的機會。

羅佳欣從一名大陸國企員工，在產後復出的背景下「中年轉業」，成為一名專業的短劇演員，接下的第一部戲劇便是飾演一位「反派女總裁」，她坦言，「短劇中的角色並不會很多，反派佔比更大一些，入行演反派的概率也更大。」

至於羅佳欣正式出演的第一個「媽媽」，是大陸熱播短劇《寵愛》中的大反派，她在劇中用盡陰暗手段，打壓家族正統繼承人，最後以失敗告終，被逐出家門，她表示，「因為我的年齡，演長輩比較合適，而且導演也認可演技，後來就都找我演壞媽媽、惡婆婆了。」

在微短劇的視覺呈現效果中，演員的情緒表現會刻意放大，羅佳欣透露，以前很愛笑，但長期在表演時生氣、發怒，「我老公都說，看起來也變兇了，就是需要全身心投入演繹角色，（表情）有變化也比較正常，只要生活中沒有壞就行了。」

在日常生活中，羅佳欣和先生都投入微短劇演出，3歲的孩子便會交由婆婆來照顧，由於兩代人教育觀念有差異，多少會出現婆媳之間的問題。羅佳欣表示，感覺還是會受劇情的影響，尤其是惡毒的角色，「事後會找婆婆道歉，講明原因，比如這段時間拍戲熬夜，肝火旺，而且入戲了容易發脾氣。很多時候婆婆能理解我，我們也好好溝通。」

對於非科班出身的羅佳欣而言，也曾害怕轉換跑道後隨時被別人取代，擔心沒被導演選上，她強調，「焦慮的同時，知道自己的不足之處，多多修煉自己才是王道，而且，要多做好形象和身材管理。」