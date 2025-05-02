獨／最美里長陳紫渝結婚了！相戀帥警周年定終身　喜帖曝光

▲最美里長陳紫渝與帥警戀情修成正果。（圖／記者陸運陞翻攝、翻攝自陳紫渝臉書）

記者陸運陞／新北報導

2022年九合一大選被網友喻為「最美里長」「永和IU」的新北市永和區永福里里長陳紫渝，去年7月份遭媒體批露，與帥警男友涂濬威親密約會，曝光後陳紫渝也在IG發文順勢坦承戀情；如今戀情剛滿一週年，《ETtoday新聞雲》獨家取得2人喜帖，得知2人早已登記結婚，並將於本月17日在台北市中山區某高檔酒店宴客。

據了解，有「最美里長」「永和IU」稱號的永和永福里里長陳紫渝，去年當選後動向令人矚目，經媒體批露，陳紫渝密會永和分局秀朗派出所警員涂濬威，2人出遊動作親密，隨之戀情因而曝光，陳紫渝也在IG貼文「我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間」公開坦承戀情。

▲陳紫渝與帥警戀將於17日結婚宴客。（圖／記者陸運陞攝）

據悉，因選舉勤務認識陳紫渝的永和警員涂濬威，在去年5月底2人開始交往，隨著新聞戀情意外曝光，卻低調的不多作回應。但2人戀情持續加溫，在同年11月初訂婚，於永和天悅會館席開5桌，僅宴請陳紫渝家族親戚，隨後2人前往登記結婚，並擇日訂酒店結婚宴客。

《ETtoday新聞雲》今獨家取得陳紫渝、涂濬威的喜帖，2人定於本月17日晚上6時，將在台北市中山區某高檔酒店宴客，但出身於單親家庭的涂濬威，喜帖上僅印母親，而傳聞在高等法院任職的舅舅也將會出席，到場為2人獻上最大的祝福。