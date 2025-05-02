呂秋遠爆逼墮胎：這是受精卵　網友一句話超酸逾400讚

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者葉國吏／綜合報導

呂秋遠的私生子風波持續延燒，生母林姓律師加碼爆料，表示指控呂秋遠曾逼迫她墮胎，還冷血的說「那只是個受精卵」。對此呂秋遠尚無回應，但他的臉書專頁已經被洗版灌爆，其中一句「自己的受精卵跟別人的小孩待遇真不一樣」被超過400位網友按讚。

林女表示自己從頭到尾都是被害人，沒有任何決定權，感嘆呂秋遠雖然自稱人情練達，卻始終無法正視此事。她指出呂秋遠在討論孩子問題時，態度冷淡且堅決不要小孩，甚至說「你要生我不會支持，只能尊重」。林女反問他是否意識到自己正在要求她殺掉兩人的孩子，呂秋遠竟冷回「這是受精卵」，讓她感到震驚。

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▲呂秋遠臉書被灌爆。（圖／翻攝臉書／呂秋遠，下同）

林女還提到呂秋遠曾說「拖越久對你身體狀況越不好」，並建議她盡快與醫師約時間，讓她感到無言以對。此事件引發網友熱烈討論，許多人留言支持林女，並對呂秋遠的行為表示憤怒。綽號「黑心律師」的楊律師更直言，呂秋遠的話翻譯過來就是「快去夾娃娃，然後繼續當我的地下砲友」，林女則表示正解。

對此呂秋遠尚無回應，但其臉書粉專仍PO文討論剴剴案，網友則在底下留言酸「你什麼時候才要承認孩子是你的？渣男！」、「我立志要玩透所有的女助理」、「其實, 您是假的暖男嗎? 你叫人墮胎, 殺死受精卵, 和他人殺死剴剴有何兩樣?」、「自己的受精卵跟別人的小孩待遇真不一樣」。