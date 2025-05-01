台水房涉洗錢逾百億！客戶是3國博弈集團+詐團　警拘23人扣3千萬虛幣



▲刑事局國際刑警破獲與東南亞詐團博弈集團合作的台灣洗錢集團，逮捕孫姓主嫌共23人到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警在2023年12月接獲泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局反映洗錢情資：泰國警方發現有馬國、泰國籍的洗錢水房遠端操縱網銀洗錢的IP均來自台灣，泰國警方認定台灣有配合的洗錢集團，經刑事局駐泰國際刑警聯絡官密切交換雙方情資，刑事局會同駐泰代表處、高雄、台中市刑大、雲林縣台西分局共組專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦。

專案成員根據泰國警方提供的洗錢成員IP，鎖定位於高雄市左營、前金區的社區大樓，警方在2024年1月持搜索票到前金區水房搜索，當場逮捕林姓電腦工程師（36歲）指揮員工操作網銀洗錢的黃姓幹部（42歲）及在場員工共10人，並查扣相關電腦主機、工作主機等證物，其中黃男疑似用幫詐團洗錢的贓款購買的特斯拉轎車也遭警方查扣。





刑事局指出，高雄地區的水房是配合泰國詐團以話數詐騙東南亞民眾，及協助泰國、越南、日本等國地下博弈集團洗錢，並透過泰、越、日本三方的網路銀行帳戶在台灣上網操作洗錢，配合上述詐團、博億集團洗錢，警方查扣水房電腦主機資料顯示，從2023年6月到2024年1月該水房洗錢金額就達日幣49億餘元，折合台幣約10.6億，泰方警方查扣的相關贓款匯款紀錄則顯示，台灣水房一個月洗錢金額約1.8億，該水房從2021年開始經營，洗錢金額超過100億

新台幣。

警方調查該水房負責人居然是沒有前科的孫男（41歲）、台灣水房透過泰、越當地人頭帳戶轉匯2-3次後把贓款購買泰達幣，警方估計孫男水房獲利近2億元新台幣，警方收網逮捕孫姓主嫌時，查扣他斥資逾5百萬元購買的賓士大G休旅車。





台泰警方聯合行動、泰國警方逮捕涉案泰籍、馬國犯嫌共3人，台灣方便逮捕孫姓主嫌及水房幹部、工程師、成員共23人、並查扣泰達幣959835顆、以太幣等（折合新台幣31860202元）、工作手機126支、電腦主機10台、電腦10組、新台幣1450900元、美元200元、日幣12萬7000元、人民幣2100元、泰銖44860元、汽車2輛、泰國SIM卡1批及員工守則等證物。

警方偵訊後依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送，但主嫌孫男辯稱：他開水房僅抽水百分之一點多，還要支付公司員工薪水，根本沒賺那麼多，林姓工程師則辯稱只有領固定薪水，兩人說詞避重就輕訊後均遭檢查官聲押獲准。





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