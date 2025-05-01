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民雄福樂社區治安會議 　警方推廣識詐防毒新知

▲▼ 民雄福樂社區舉辦治安會議，警方推廣識詐與防毒新知，共築無毒安全環境 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 民雄福樂社區舉辦治安會議，警方推廣識詐與防毒新知，共築無毒安全環境 。（圖／民雄分局提供）


近年詐騙手法不斷翻新，民雄警分局為有效推廣識詐工作，並讓民眾能沉浸式體認到詐騙手法，分局識詐宣導團更借助嘉義縣民雄頭橋產業園區聯合廠商協進會，表揚各行業敬業楷模活動，分享、介紹近期詐騙集團常見的詐騙手法，包括假投資詐騙、網路購物詐騙及假買家騙賣家等詐騙模式，提醒各行業敬業楷模自身務必要提高警覺，避免上當受騙。除了避免自己受詐外，更希望能透過各行業敬業楷模作為警方拆「詐」彈的種子，散播反詐的力量。將反詐、阻詐、識詐意識散播到百業各行中，打造堅如磐石的阻詐網路。

▲▼ 民雄福樂社區舉辦治安會議，警方推廣識詐與防毒新知，共築無毒安全環境 。（圖／民雄分局提供）


民雄警分局為提高民眾注意力及宣導成效，增加民眾參與感，現場除運用各類詐騙手法之關鍵字，及打詐儀錶板提供有獎徵答活動外，也讓民眾沉浸在互動式問答過程中，將反詐意識紮根。


藉由資訊共享與合作，提升打擊詐騙犯罪的效率，進一步保護民眾財產安全。透過互動問答、宣導品發放及案例分享等方式，讓民眾更具警覺性。

▲▼ 民雄福樂社區舉辦治安會議，警方推廣識詐與防毒新知，共築無毒安全環境 。（圖／民雄分局提供）


民雄分局長吳俊德呼籲民眾可以多加利用警政署推出之「165打詐儀錶板」。相關功能包括：一、簡化專網頁面，設計功能欄位及網頁置頂鍵，使民眾易於瀏覽及點選。二、防詐檢視，民眾點選專網「我被詐騙了嗎」連結至「詐騙手法」頁面，提供常用詐騙話術、防詐宣導影片，供民眾檢視是否有詐騙疑慮。三、數據分析與案例分享，提供各縣市詐欺案件受理數、財損統計、當前最新詐騙手法案例(含語音導讀功能)，及其話術解析、詐騙公式拆解(圖)，以及宣傳影片，增強民眾防詐警覺。

▲▼ 民雄福樂社區舉辦治安會議，警方推廣識詐與防毒新知，共築無毒安全環境 。（圖／民雄分局提供）


期望經由不斷的宣講，號召民眾分享網站及案例，提高社區整體防詐意識，讓大家都能成為「防詐絕緣體」，警方也將持續利用各種場合，及多媒體平台進行反詐騙，以提升民眾「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」意識，保障民眾的財產安全。#

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