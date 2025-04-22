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嘉義行員掩護詐團！多次協助車手領取洗錢款項　遭羈押禁見

▲▼ 嘉義地檢署 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市某金融機構的蘇姓行員，涉嫌參與詐欺集團洗錢等案件，羈押禁見獲准。（圖，嘉義地檢署／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市某金融機構的蘇姓行員，疑似於2023年、2024年間，代為保管詐欺集團人頭金融帳戶，參與並協助詐欺集團取款車手，在該金融機構內多次順利領取洗錢款項，每次參與洗錢金額約新台幣數百萬至近千萬元。嘉義地檢署21日搜索後，經向法院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地檢署指出，本案是嘉義市政府警察局第一分局檢具相關情資及初步蒐證所得，報請嘉義地檢署指揮偵辦。經持續蒐證數月後，發現蘇姓行員疑似於2023年、2024年間，代為保管詐欺集團人頭金融帳戶，參與並協助詐欺集團取款車手，在該金融機構內多次順利領取洗錢款項，每次參與洗錢金額約新台幣數百萬至近千萬元。

經專案小組縝密蒐證後，向嘉義地方法院聲請並取得搜索票後，於21日由專案小組人員持搜索票至該金融機構及蘇姓行員住處等地執行搜索，並傳喚蘇姓行員及相關證人共5人到案偵訊。

經漏夜訊問後，認為蘇姓行員涉犯刑法加重詐欺、洗錢防治法之洗錢及組織犯罪防制條例之參與犯罪組織等罪嫌重大，有羈押之原因及必要，經向法院聲請羈押禁見獲准。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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