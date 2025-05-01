逛超商見便當櫃全是「1產品」！網秒懂一幕笑翻：夏天到了

▲架上都是涼麵。（圖／翻攝自路上觀察學院）



記者鄺郁庭／綜合報導

不管夏季還是冬日，超商會隨著季節主打不同商品，最近有網友去某間超商時，忍不住被便當區的一個景象逗笑，有感直呼「夏天到了。」因為冷藏櫃狂擺一堆涼麵，畫面讓留言區也笑出來，「這是叫貨按錯多兩個零吧」、「光看到這一櫃我心更涼了。」

有網友在「路上觀察學院」貼出一張照片，只見他到某間超商，發現店內放便當的冷藏櫃上，涼麵堆疊密集，直接狂佔整個櫃子大半空間，搭配上方的涼麵宣傳廣告，視覺衝擊效果直接拉滿。

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貼文引發熱論，「那個多按一個0的工讀生表示：……」、「也太多」、「很明顯…店長叫貨叫錯」、「確定不是叫錯數量？」「涼麵涼好涼滿」、「實現涼麵自由」、「一整個透露著『夏天不配吃熱食』」、「涼山伯與收銀台。」

其中，不少人都認為是叫貨叫錯量，但就有網友指出，店員朋友說現在都是AI叫貨，應該不會是多按一個0的情況，除非就故意點那麼多，因為這一區的顧客都很常買涼麵。

提到夏季商品，7-ELEVEN聯名「寶可夢」推出近10款新品，包括寶可夢限定包裝「香檳葡萄霜淇淋」、仙人掌思樂冰、麻醬涼麵、海鮮炊飯飯糰、巧克力牛奶棒、歐姆蛋包飯等，4月30日起限量開賣。

全家便利商店推出多款夏日新品，首推與光泉聯手的「麥芽牛乳酷繽沙」；同時即日起至5月13日，多款涼麵搭三合一味噌湯8折，還有嫩雞胸、雞柳條搭配沙拉省10元。全家也與人氣插畫角色馬來貘LAIMO聯名，推出多款聯名冰品、飲料。