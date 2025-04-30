覺行弘法協會會員大會　關懷黑戶寶寶盼為社會雪中送炭

▲覺行弘法協會第1屆第2次會員大會於台南舉行，與會信眾齊聚一堂、共沐法喜。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社團法人覺行弘法協會27日於台南永康覺行弘法中心舉辦第1屆第2次會員大會，活動以佛前供燈、虔修金剛瑜伽圓滿法、恭聞南無第三世多杰羌佛法音等儀軌展開，現場信眾雲集、法喜充滿。

會中除回顧成立以來的弘法成果，也揭示未來關懷弱勢行動方向，特別將「黑戶寶寶」列為重點服務對象，展現宗教公益新行動力。

覺行弘法協會為全國性宗教社團，會址設於台南市，會員來自台灣北中南各地，北從台北、南至屏東，甚至延伸至離島澎湖。自2024年3月3日正式成立、7月成立永康中心，8月恭迎世界佛教總部副主席聖德釋證達教尊主持開光儀式，短短一年間即積極推動禪修大法學習營、恭聞法音共修及依戒如法放生、照顧流浪犬等行動，落實「弘揚正法、利益眾生」的精神內涵。

理事長林松與於大會致詞時感謝會員群策群力，也呼籲大眾持續發心投入社會公益。副理事長賴森榮指出，目前全台失聯移工人數已突破8.8萬人，不少外籍移工在台生子，因無合法身分導致孩子成為「黑戶寶寶」，無法獲得健保、教育與社會福利資源。賴森榮表示：「已有少數善心人士開始籌組關懷行動，但力量仍小。未來本會將主動投入此領域，成為弱勢家庭背後的支柱。」

覺行弘法協會強調，未來仍將持續秉持佛法慈悲精神，結合社會關懷與宗教弘法，期盼在弘揚正法的同時，也為社會最需要幫助的一群帶來實質援助，打造一個兼具信仰與溫度的希望社會。