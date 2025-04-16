【廣編】奇哥生日歡慶！全台專櫃門市歡樂開趴　一站式育兒選品任你挑

【廣編特輯】

圖、文／奇哥提供

以充滿活力的明亮黃色為主視覺，奇哥 2025 春夏新品熱烈上市，同時迎接年度最受矚目的育兒盛事－奇哥生日慶活動，將於4月24日至5月11日，全台直營門市 與百貨專櫃同步盛大展開，以「奇哥生日歡慶，一起開趴趣！」為主題，邀請全台爸媽們一同感受溫馨育兒氛圍，與奇哥攜手慶祝每一個成長的里程碑。

活動期間推出多重優惠與會員專屬回饋：育兒用品7折起，當季外出服與機能內著享75折起， 從日常必備、外出穿搭到清潔護理，一次備齊，輕鬆入手！單筆消費達指定金額，再享限量贈禮（不累贈）：滿3,800元贈「淨勁寧抗敏防蟎除臭噴霧255ml」乙組；滿10,000元再送「比得兔清潔禮盒」乙組。數量有限，贈完為止。同時，凡於直營門市與百貨專櫃單筆消費滿5,500元，即可現抵500元，回饋再升級，買越多省越多！

此外，會員限定加碼回饋，點數再放大，凡為奇哥年度萬元會員（上年度累積消費達12,000元 以上），於活動期間回櫃即可享有專屬紅利點數回饋（100至300點），並可現場兌換洗衣精500ml 或酵素沐浴品等好禮，為育兒生活貼心加分、再添驚喜。

LINE官方活動同步加碼，即日起加入奇哥LINE官方帳號 @chickabiddy，並輸入關鍵字「奇哥HBD」，即可參加專屬抽獎活動，體驗好禮輕鬆帶回家！