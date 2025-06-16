嘉義縣議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

▲嘉義縣議員質詢縣農會設在嘉義市恐違「農會法」，縣農會回應地理位置助力銷量 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣議會定期大會，議員黃榮利總質詢關切嘉義縣農會設在嘉義市恐違「農會法」，黃榮利表示，農會法第七條規定，縣市農會應該設在行政機關所在地，縣農會位在嘉義市有違農會法。對此，縣農會總幹事黃貞瑜稍早也在臉書做出回應。

黃榮利質詢農業處，嘉義縣市從民國71年分治，至今已經40多年，對於縣農會位在嘉義市恐有違農會法，因此他要求農業處應行文縣農會搬離嘉義市。

▲ 嘉義縣議員黃榮利議會上質詢農會設在嘉義市違「農會法」要求縣府去函遷回縣轄。（圖／記者翁伊森翻攝）

農業處回應，嘉義縣市1982年縣市分家，縣府1991年搬遷至太保市，縣農會有一直在尋找適合地點搬遷，但一個機關要搬遷不容易，依修法後農會法第7條確實規定，會址應在縣行政區域，但當初縣農會也是經核准設立，因此「縣農會在嘉義市」並未違反農會法規定，是行政程序問題，會再督促縣農會。

黃貞瑜臉書提及黃榮利及其親妹、女兒連續經營太保農會超過20年，更曾將愛女（現任太保總幹事黃靜玉）託付縣農會多年，理應了解縣農會設址的歷史脈絡，如今卻一再否定縣農會的付出，甚至主張廢除嘉義縣農會，不解黃議員的昨是今非。

▲縣農會總幹事黃貞瑜表示現址地利之便提升農產品銷量，更是考量建築新大樓成本甚鉅（圖中） 。（圖／記者翁伊森翻攝）



黃貞瑜強調，縣農會會以服務農民為最高宗旨，雖然因歷史因素位於嘉義市從未移址過，但歷任總幹事不分黨派都未曾因為地理位置影響業務，她自就任以來除了尋覓適合新址外，也善用嘉義市區消費地的地利之便，提升該會展售中心軟硬體，引進縣農民的生鮮、加工農產至展售中心販售，業績也屢創佳績。

另外配合農業部及縣府行銷嘉義農產更是不遺餘力，尊重黃榮利議員執行議會質詢權，更期待議員理性的幫忙，另外，縣農會並無信用金融的收入，大部分收入依據法令也用於業務部門，因此遷回嘉義縣除了土地取得問題還有建立新大樓的經費來源。

她更提到黃榮利議員當年興蓋太保農會新大樓花費上億經費（農委會亦有補助），但時至今日的搬遷成本更巨，希望民代及縣府能共同協助幫忙，別讓縣農會的遷址成本而壓縮了輔農業務的執行。