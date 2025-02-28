推動布袋鹽田濕地永續經營　嘉義縣召開保育工作平台會議

▲▼ 嘉義縣府推動布袋鹽田濕地保育工作平台，多方共研因應策略 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府召開「布袋鹽田濕地保育工作平台」會議，邀集政府機關、學術單位、生態保育團體及光電業者，共同研商嘉義縣的濕地保育策略。

此次會議聚焦於三大議題，包括布袋9區鹽田納入 OECMs 認證的可行性、遊蕩犬對候鳥棲地的影響及應對措施、以及濕地水位調控方案，期望透過跨單位合作，推動布袋鹽田濕地的永續經營。

布袋9區鹽田在縣府、林業及自然保育署嘉義分署、雲嘉南國家風景區管理處及高雄市野鳥學會的長期努力下，展現高度生態價值，有望成為 OECMs（Other Effective area-based Conservation Measures，其他有效區域保育措施）認證場域。

林保署嘉義分署將協助高雄市野鳥學會推動認證，並與相關單位合作，鼓勵社會大眾共同關注生物多樣性資源，維持傳統生態友善文化及永續經營模式。

此外，因候鳥棲息地頻受遊蕩犬侵擾，會議提出一系列因應對策，包括設置阻絕設施、標示「勿餵食遊蕩犬」警示牌，並強化通報機制，以減少犬隻對候鳥的威脅，縣府及相關單位將進一步評估與推動相關措施，確保鳥類棲息安全。

水位調控對濕地維護至關重要，縣府水利單位與生態保育團體將研議適當的調控機制，在確保防洪安全的同時，優化濕地環境，促進生物多樣性。

自 109 年成立「布袋鹽田濕地保育工作平台」以來，縣府已召開六場會議，凝聚各界共識，推動濕地經營管理策略，未來將持續透過公私協力機制，深化生態保育，實現濕地永續發展。