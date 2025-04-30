　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白目男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

菲律賓一名29歲男子，將圍欄內的鱷魚誤認為雕像，翻進圍欄裡想要跟鱷魚自拍，直接遭到攻擊撕咬，送醫後縫了50多針。（圖／X／@BPIOrgNews）

▲29歲男子跟「鱷魚雕像」自拍，沒想到下一秒慘遭攻擊撕咬。（圖／X／@BPIOrgNews）

圖文／CTWANT

菲律賓一名29歲男子，日前到當地動物園參觀，過程中，他將圍欄內的鱷魚誤認成雕像，便翻進圍欄裡想要跟鱷魚自拍。沒想到，此時鱷魚突然攻擊他，咬住他的手臂不放，最終男子被飼養員發現後救出，送醫縫了50多針後，成功救回一命。

根據《紐約郵報》等外媒綜合報導，菲律賓一名29歲男子，日前到當地動物園參觀。過程中，他將圍欄內的一隻身長15英尺（約4.57公尺）的鱷魚拉萊（Lalay）誤認成雕像，便翻進圍欄裡想要跟拉萊自拍。

當時周圍遊客不斷勸說叫男子出來，不過他仍不聽，認為圍欄內的鱷魚就是雕像。怎料下一秒，他突然遭到拉萊攻擊撕咬，先是咬住手臂，隨後在朝大腿攻擊，並使用死亡翻滾，狠狠咬住不願意鬆口。

當時男子被困在圍欄裡長達30分鐘，直到拉萊的飼養員發現後，用一塊水泥砸在拉萊的頭上，迫使牠鬆開了嘴巴，才順利將男子救起。事後，工作人員用布包紮遊客受傷的手臂和大腿止血，並將其送往醫院接受救治，縫了50多針後，成功救回一命。

對此，當地警方喬爾（Joel Sajolga）也呼籲民眾「這種行為非常危險，任何人都不應該進入動物園的動物圍欄。他把其他人的生命也置於危險之中，他能活下來已經很幸運了」

延伸閱讀
不想「爸媽4間房」送政府！　他苦惱：該不該生小孩來繼承
家庭主夫想要小孩　年薪300萬女友拒絕遭批自私…她反嗆：你沒用
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拚5／8送件！泛藍35立委二階連署倒數衝刺　截止日期一次看
台中3死悲劇！孝子辭超市經理照顧病父母　才2個月就傳憾事
菲鋼鐵大王被撕票　嫌犯稱「郭從願兒子是主謀」
昆娜已婚仍和張祐嘉交往？　味全龍發聲了
畫室狠夫槍殺前妻！遺體相驗「全家僅哥到場」　爸連他結婚都不知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲鋼鐵大王付1.2億被撕票　嫌犯稱「郭從願兒子是主謀」

印度旅館大火14死！房客員工竄逃「他跳樓逃生丟命」　驚險畫面曝

恐怖顆粒爬滿臉！他買二手衣「沒洗直接穿」　爛臉警世圖瘋傳

甜美泰女歌手「濕身扯比基尼」雪乳遮不住！直播洗澡　香豔畫面曝

快訊／南韓發布國家動員令！大邱野火再復燃　往民宅密集區擴散

超期待市景房！空服員住飯店拉窗簾　驚覺「畫印在窗簾上」

愛車被偷！男砸錢買同款新車　「一打開後車箱」嚇：這是我的車

川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌

白目男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

東京流鶯公園「站壁→走壁」！櫻花妹躲警查緝　賣淫出新招

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

菲鋼鐵大王付1.2億被撕票　嫌犯稱「郭從願兒子是主謀」

印度旅館大火14死！房客員工竄逃「他跳樓逃生丟命」　驚險畫面曝

恐怖顆粒爬滿臉！他買二手衣「沒洗直接穿」　爛臉警世圖瘋傳

甜美泰女歌手「濕身扯比基尼」雪乳遮不住！直播洗澡　香豔畫面曝

快訊／南韓發布國家動員令！大邱野火再復燃　往民宅密集區擴散

超期待市景房！空服員住飯店拉窗簾　驚覺「畫印在窗簾上」

愛車被偷！男砸錢買同款新車　「一打開後車箱」嚇：這是我的車

川普就任百日！狂簽142道行政命令「徵高關稅」　市場慘跌

白目男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

東京流鶯公園「站壁→走壁」！櫻花妹躲警查緝　賣淫出新招

台中社宅入住資格放寬！　4縣市無房都能申請

台海爆發代理人衝突？　學者警告「烏克蘭反轉」情境上演

快訊／1周2次！台中梧棲又飄濃濃瓦斯味　消防急灑水

白髮阿嬤輪椅推胖柴「手中緊抓牽繩」　吸12萬網友讚爆

最新「大阪車站酒店」開箱！住進雲上客房　270度景觀餐廳吃早餐

南投觀光界組團赴日本岡山縣　交流星空旅遊發展經驗

22尊神明也來聽團　柯大堡發起酬神音樂節：落實民俗即生活

五月桃花運：3星座開外掛！TOP1有「宇宙安排的驚喜」可期

台中3死悲劇！孝子辭超市經理照顧病父母　才2個月就傳憾事

面對球員張祐嘉與昆娜緋聞　味全不忍「暫不出席應援活動」

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

國際熱門新聞

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

巴基斯坦：印度最快24小時動武

川普狂言：第二任期要「拯救全世界」！

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

陸富商菲國遭綁撕票！2同鄉收1.2億贖金今出庭

亞馬遜商品擬標「關稅附加費」！川普氣炸　白宮發言人痛批貝佐斯

川普就任100天投資清單　台灣、台積電入列

3歲童被遺忘在車內10小時...熱到慘死

川普再嗆中國「活該被課關稅」

美火山狂震「黃色警戒」！噴發恐怖後果曝

川普上任百日　將簽行政命令減免汽車關稅

LIVE／川普慶祝「就職100天」演說

美將達成首個貿易協議　美股道瓊漲逾300點

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

巴基斯坦：印度最快24小時動武

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面