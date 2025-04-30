白目男子把鱷魚誤認成雕像　自拍慘遭攻擊...縫50多針險喪命

▲29歲男子跟「鱷魚雕像」自拍，沒想到下一秒慘遭攻擊撕咬。（圖／X／@BPIOrgNews）

圖文／CTWANT

菲律賓一名29歲男子，日前到當地動物園參觀，過程中，他將圍欄內的鱷魚誤認成雕像，便翻進圍欄裡想要跟鱷魚自拍。沒想到，此時鱷魚突然攻擊他，咬住他的手臂不放，最終男子被飼養員發現後救出，送醫縫了50多針後，成功救回一命。

根據《紐約郵報》等外媒綜合報導，菲律賓一名29歲男子，日前到當地動物園參觀。過程中，他將圍欄內的一隻身長15英尺（約4.57公尺）的鱷魚拉萊（Lalay）誤認成雕像，便翻進圍欄裡想要跟拉萊自拍。

當時周圍遊客不斷勸說叫男子出來，不過他仍不聽，認為圍欄內的鱷魚就是雕像。怎料下一秒，他突然遭到拉萊攻擊撕咬，先是咬住手臂，隨後在朝大腿攻擊，並使用死亡翻滾，狠狠咬住不願意鬆口。

當時男子被困在圍欄裡長達30分鐘，直到拉萊的飼養員發現後，用一塊水泥砸在拉萊的頭上，迫使牠鬆開了嘴巴，才順利將男子救起。事後，工作人員用布包紮遊客受傷的手臂和大腿止血，並將其送往醫院接受救治，縫了50多針後，成功救回一命。

對此，當地警方喬爾（Joel Sajolga）也呼籲民眾「這種行為非常危險，任何人都不應該進入動物園的動物圍欄。他把其他人的生命也置於危險之中，他能活下來已經很幸運了」

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