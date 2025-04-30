彰化2機車對撞！阿北腳骨折後座孫女沒事　無照少年挨罰1.2萬

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔路昨（29日）傍晚發生機車對撞事故，71歲王姓阿北騎車載孫女左轉黃昏市場時，與一名17歲林姓少年騎乘的機車發生碰撞，造成王男右腳開放性骨折、少年四肢擦挫傷，所幸王男孫女未受傷，雙方機車毀損，地面留下一道道血跡，經酒測雙方均無酒精反應，但因林姓少年無照駕駛，遭警方依法開罰12,000元。

▲彰化大埔路17歲少年無照與71歲阿北相撞雙雙受傷。（圖／民眾提供）

警方初步調查，事故發生於下班放學尖峰時段，當時車流量大，詳細肇事原因仍待釐清。附近居民表示，該路段上月才發生車禍，昨日事故發生不到半小時，同地點又傳出汽機車擦撞，雖無人受傷，但頻繁事故讓民眾直呼「碰撞率實在太高」。

▲彰化大埔路17歲少年無照與71歲阿北相撞雙雙受傷。（圖／民眾提供）

警方初步調查，王姓阿北騎機車由彰化市大埔路左轉大埔黃昏市場旁道路，當時17歲少年正要直行，2車在路口發生交通事故，造成雙方車輛擦傷毀損，阿北右腳開放性骨折，少年則四肢擦挫傷，送往秀傳及彰基醫院，所幸無生命危險，少年無照將依法開罰12000元罰款。

由於大埔路商圈因車流密集，加上部分駕駛未遵守交通規則，年初以來重新劃設標線，內側是綠色人行步道，再來是汽機車臨停區，最後才是汽機混合車道，導致民眾仍不適應，小車禍經常發生，警方呼籲用路人行經該路段應減速慢行，注意左右來車，以降低事故風險。

▲彰化大埔路17歲少年無照與71歲阿北相撞雙雙受傷。（圖／民眾提供）