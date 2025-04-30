房屋稅2.0鬧烏龍！台東利嘉國小司令台收556元稅單　校長傻眼

▲台東縣利嘉國小近日收到556元的房屋稅稅單，物件竟是學校操場司令台 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、潘鳳威／台東報導

房屋稅2.0新制將於明天（5月1日）正式開徵，這波稅改原是針對多屋族及炒房行為，卻也爆出徵稅烏龍。台東縣卑南鄉利嘉國小操場司令台，竟意外收到了556元的房屋稅單，讓校方一頭霧水。經校長林庭瑤向稅務局反映後，獲回應只要拍照證明設施非應稅房屋，即可免除繳稅義務。

台東縣利嘉國小校長林庭瑤，今(30)日於臉書發文表示，「怪事年年有就是沒有今年多！前幾天收到稅單，學校要繳房屋稅500多（556元)，他還特地看一下地址，真的是寫利嘉國小。他還是第一次聽到說學校需要繳房屋稅？查了一下地號，原來是司令台！」

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後來林庭瑤打電話到稅務局問，稅務局才解釋說，這是電腦系統自動勾稽出來的，純屬烏龍一場。後續學校只要幫司令台拍照作為證明寄回去，就不用繳稅了。林庭瑤笑說：「原來電腦不是只會挑花生，還會斂財。」

台東縣稅務局表示，依房屋稅條例第15條規定，過去自然人與法人若持有合計不超過3戶、且房屋現值在新台幣10萬元以下的住家用房屋，得免徵房屋稅。但該條文修正過後，僅限自然人適用，不再包括法人。因此，利嘉國小因為屬於法人身分，且該校司令台原登記為住家用途，所以才被重新課稅。不過，依規定，學校作為教學用途的建築本來就免繳房屋稅，只需向稅務局申請更正用途登記為教學使用，便可恢復免稅資格。