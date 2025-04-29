快訊／女星整復「喀」一聲！肋骨裂如刀插背　網紅師傅下場曝

記者黃宥寧／台北報導

《我愛黑澀會》女星鄭靚歆控訴整復師「亞當老師」、王姓男子施作整復手法不當，導致她肋骨骨折，彷彿半身癱瘓，故提告。法院審理時，王男在庭上堅決否認，強調：「我不認為我有錯。」更當庭反擊，指鄭女曾要求50萬元賠償，卻拒絕配合X光檢查，質疑其傷勢真實性。士林法院今（29）日審結，依過失傷害罪判處王男4月徒刑。

2023年6月20日，鄭靚歆因尾椎長期久坐痠痛，透過友人介紹認識王男，並得知對方平時會拍攝整復教學影片，便與王男及其妻子相約拍攝體驗影片。不料整復當下即感劇烈不適，趴在整復椅上超過一小時無法起身，連呼吸都困難。返家後情況更為惡化，行動受限，甚至連如廁都需家人協助脫褲，她形容：「背部就像有人拿刀插進去一樣。」經診斷為肋骨線性骨折，情緒因此跌入谷底。

同年10月24日，鄭靚歆赴士檢接受媒體採訪時數度啜泣、哽咽不語，場面令人鼻酸，其母胡文英在一旁不捨拍肩安慰。檢方接手偵辦後，依據醫療報告與證人證詞認定王男施術疏忽，未妥善掌控施力方向與力道，導致鄭女左肩與背部挫傷、左胸壓挫傷及肋骨骨裂，2024年7月4日依《刑法》過失傷害罪將其起訴。

2024年12月法院開庭時，擁推拿技術士的王男主張當日療程結束時，鄭女未出現異狀，骨折若真發生，應與他無直接關聯。辯護律師亦稱，現場雖聽見「喀」聲，為正常關節氣體釋放，並非不當施力，醫學文獻也有佐證；疼痛屬主觀感受，無法作為骨裂依據。

▲亞當老師主張自己沒有過失。（資料圖／記者黃宥寧攝）

辯方更指出，鄭女於2023年5月曾遭遇車禍，當時曾自述「要殘廢了」，不排除原已受傷，或為後續傷勢的疊加因素。醫療資料亦提及，輕微線性骨裂初期未必出現明顯疼痛，無法單憑感受斷定傷因。

此外，辯方質疑鄭女於事後仍參與激烈活動，並於社群分享復健過程，顯見行動無明顯受限。對於鄭女曾要求賠償50萬元卻拒絕接受X光檢查的行為，亦提出質疑。

法庭上，檢方則強調鄭靚歆在整復當下即出現喊痛反應，並請求播放錄影畫面作為佐證。不過辯方認為影片與爭點關聯性不足，無播放必要。

從案發至判決約1年10個月，士林法院今（29）日依過失傷害罪判處王男X月徒刑。判決理由尚待公布。