　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／女星整復「喀」一聲！肋骨裂如刀插背　網紅師傅下場曝

記者黃宥寧／台北報導

《我愛黑澀會》女星鄭靚歆控訴整復師「亞當老師」、王姓男子施作整復手法不當，導致她肋骨骨折，彷彿半身癱瘓，故提告。法院審理時，王男在庭上堅決否認，強調：「我不認為我有錯。」更當庭反擊，指鄭女曾要求50萬元賠償，卻拒絕配合X光檢查，質疑其傷勢真實性。士林法院今（29）日審結，依過失傷害罪判處王男4月徒刑。

2023年6月20日，鄭靚歆因尾椎長期久坐痠痛，透過友人介紹認識王男，並得知對方平時會拍攝整復教學影片，便與王男及其妻子相約拍攝體驗影片。不料整復當下即感劇烈不適，趴在整復椅上超過一小時無法起身，連呼吸都困難。返家後情況更為惡化，行動受限，甚至連如廁都需家人協助脫褲，她形容：「背部就像有人拿刀插進去一樣。」經診斷為肋骨線性骨折，情緒因此跌入谷底。

同年10月24日，鄭靚歆赴士檢接受媒體採訪時數度啜泣、哽咽不語，場面令人鼻酸，其母胡文英在一旁不捨拍肩安慰。檢方接手偵辦後，依據醫療報告與證人證詞認定王男施術疏忽，未妥善掌控施力方向與力道，導致鄭女左肩與背部挫傷、左胸壓挫傷及肋骨骨裂，2024年7月4日依《刑法》過失傷害罪將其起訴。

2024年12月法院開庭時，擁推拿技術士的王男主張當日療程結束時，鄭女未出現異狀，骨折若真發生，應與他無直接關聯。辯護律師亦稱，現場雖聽見「喀」聲，為正常關節氣體釋放，並非不當施力，醫學文獻也有佐證；疼痛屬主觀感受，無法作為骨裂依據。

▲▼亞當老師 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲亞當老師主張自己沒有過失。（資料圖／記者黃宥寧攝）

辯方更指出，鄭女於2023年5月曾遭遇車禍，當時曾自述「要殘廢了」，不排除原已受傷，或為後續傷勢的疊加因素。醫療資料亦提及，輕微線性骨裂初期未必出現明顯疼痛，無法單憑感受斷定傷因。

此外，辯方質疑鄭女於事後仍參與激烈活動，並於社群分享復健過程，顯見行動無明顯受限。對於鄭女曾要求賠償50萬元卻拒絕接受X光檢查的行為，亦提出質疑。

法庭上，檢方則強調鄭靚歆在整復當下即出現喊痛反應，並請求播放錄影畫面作為佐證。不過辯方認為影片與爭點關聯性不足，無播放必要。

從案發至判決約1年10個月，士林法院今（29）日依過失傷害罪判處王男X月徒刑。判決理由尚待公布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「無上之主」性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉
快訊／卡140萬商品不出貨　「YouTuber驚傳過世」！
快訊／男遭對折「遺體塞冰櫃」！　3嫌羈押禁見
北市男失蹤　一小時後竟成冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市中山區大樓「磁磚掉落」嚇人　現場圍起封鎖線

台中臨港路嚴重車禍！機車騎士遭捲聯結車底　失去呼吸心跳搶救中

基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！3嫌被羈押禁見

25歲男欠賭債害阿嬤機車被燒毀　討債8人組「門口放鞭炮」慘了

淫神棍自封「無上之主」！性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉

細狗男詭坐機車「雙腳滑行」慢慢嚕還摔車　嘴角白粉露餡

高雄騎士疑闖紅燈！50公尺寬路口過不了　與轎車相撞喪命

76歲老父驚見53歲兒失蹤！1小時後接通知...急奔碼頭悲痛認屍

男嬰出生3天慘成「檳榔攤人球」　領完補助落跑！狠母躲9個月

快訊／北市警局6名2線3星組長異動　萬華分局行政組長仍懸缺

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

北市中山區大樓「磁磚掉落」嚇人　現場圍起封鎖線

台中臨港路嚴重車禍！機車騎士遭捲聯結車底　失去呼吸心跳搶救中

基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！3嫌被羈押禁見

25歲男欠賭債害阿嬤機車被燒毀　討債8人組「門口放鞭炮」慘了

淫神棍自封「無上之主」！性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉

細狗男詭坐機車「雙腳滑行」慢慢嚕還摔車　嘴角白粉露餡

高雄騎士疑闖紅燈！50公尺寬路口過不了　與轎車相撞喪命

76歲老父驚見53歲兒失蹤！1小時後接通知...急奔碼頭悲痛認屍

男嬰出生3天慘成「檳榔攤人球」　領完補助落跑！狠母躲9個月

快訊／北市警局6名2線3星組長異動　萬華分局行政組長仍懸缺

北市中山區大樓「磁磚掉落」嚇人　現場圍起封鎖線

挺區桂芝轉發「中共徵文」　翁曉玲批陸委會：只會欺負善良百姓

領航猿強勢5連勝晉級BCL資格賽4強　盧峻翔：不再是年輕球隊！

台中臨港路嚴重車禍！機車騎士遭捲聯結車底　失去呼吸心跳搶救中

落實寵物管理！防動物釀禍護行車安全 東勢警籲飼主善盡責任

台人「3字口頭禪」超常誤用！醫師列舉5情境：到底怎麼想的

卡至少140萬元商品不出貨「YouTuber驚傳過世」　親弟發文證實

基隆男遭對折「遺體塞冰櫃」！3嫌被羈押禁見

東京、首爾機票「買1送1」都免萬元！線上旅展優惠每周二開搶

胡宇威曬親密合照「甜喊love」放閃陳庭妮！　依偎老婆慶36歲生日

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

社會熱門新聞

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

台南騎士戴「沙琪瑪安全帽」買飲料　警回應了

快訊／行刑式槍殺前妻！凶嫌畫室2樓自戕腦死　今器官衰竭不治

中藥害醫師洗腎挨告　藥廠董座病逝公訴不受理

母女被詐千萬雙亡　曾回「還活著喔」員警出庭懊悔

施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建

獨／台中某國小學童水杯滴防蚊精油　害老師誤飲

男大生半工半讀　深夜命喪國道

即／高雄女大樓墜落！穿破隔壁待售屋頂搶救中

在台南東門城裸拍並散布猥褻照　29歲男遭拘提

更多熱門

相關新聞

3歲兒苦惱脫口2句話！小蠻超震驚

3歲兒苦惱脫口2句話！小蠻超震驚

小蠻（王承嫣）自《我愛黑澀會》出道，2020年和邵翔結婚後，育有一個兒子「至尊寶」。自此將生活重心放在家庭的她，最近在社群網站分享聽到3歲兒子精闢使用某些詞彙的過程，「我被他震驚到說不出話大概5秒。」

公園搖太高夾斷腿！國小童告贏國家賠償

公園搖太高夾斷腿！國小童告贏國家賠償

女登太平溪源營地跌倒骨折　黑鷹吊掛救援送醫

女登太平溪源營地跌倒骨折　黑鷹吊掛救援送醫

即／新莊男6F墜落重摔！　雙腿骨折送醫搶救

即／新莊男6F墜落重摔！　雙腿骨折送醫搶救

她肺炎作CT竟斷了脊椎　忍痛3個月開刀才揭真相

她肺炎作CT竟斷了脊椎　忍痛3個月開刀才揭真相

關鍵字：

骨折過失傷害黑澀會

讀者迴響

熱門新聞

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

2025「繳稅神卡」出現了！　最高回饋26％

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面