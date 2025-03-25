她肺炎作CT竟斷了脊椎！忍痛3個月開刀才揭真相　耕莘2人被起訴

▲老婦人到醫院作斷層掃瞄檢查時受傷，直到3個月後才發現是脊椎斷裂。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名老婦人前年因為肺炎被送到醫院急診，醫師安排進行胸部斷層掃描，婦人被放到檢查床上時，感覺背部一陣劇動，但沒人發現出了狀況，老婦忍著不適將近3個月，直到骨科醫師進行先前預約的支架置換術，才察覺老婦人脊椎斷裂，台北地檢署25日依醫療過失傷害等罪嫌，起訴當初扶老婦作檢查的韓姓放射師與莊姓護佐。

據了解，80多歲的老婦人因身體老化，脊椎脆弱處本來裝了約20年的支架，2023年12月間，老婦人因高燒生病，被家人送進新店耕莘醫院急診，醫師懷疑有肺炎情形，安排接受斷層掃描(CT)，韓姓放射師和莊姓護理佐合力，將病床上的老婦人抬到檢查床上，家人則在一旁陪伴，檢查結束後，老婦人就開始抱怨背部疼痛。

但是當時沒有人注意到老婦脊椎問題，專心位老婦人診治較為嚴重的肺炎情形，2、3個月後，老婦人依照預約到骨科接受脊椎支架置換術，醫師一開刀，發現原本裝支架以外的脊椎竟然斷裂，緊急在手術中一併處理。

由於醫師開出的診斷證明顯示，老婦人的脊椎是受到外力損傷，加上家屬事後回想，當初老婦人在接受電腦斷層檢查時，醫護人員並沒有將老婦人放置在檢查床上，感覺有點騰空的時候就鬆手，檢察官因此認為，韓姓放射師與莊姓護佐涉嫌在移動老婦人時不慎導致受傷，依法提起公訴。