台中阿北騎電動行李箱逛大街！還拿手機拍照　最高罰3600

記者鄧木卿／台中報導
1名男子日前晚間騎乘電動行李箱，行經崇德路2段、崇德2路口，趁停等紅燈之際，不忘拍照，無視後方車潮，汽機車也都小心繞過，擔心碰撞；警方表示，一旦查獲最高可罰3600元。
▲▼阿北騎電動行李箱逛大街還不忘拍照，警方表示，最高可罰3600元。（圖／民眾提供，下同）
警方表示，目前尚未接獲報案或檢舉，電動行李箱為動力載具，違規行駛道路，違反道路交通管理處罰條例第32-1條規定，處行為人1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。
記者鄧木卿／台中報導
1名男子日前晚間騎乘電動行李箱，行經崇德路2段、崇德2路口，趁停等紅燈之際，不忘拍照，無視後方車潮，汽機車也都小心繞過，擔心碰撞；警方表示，一旦查獲最高可罰3600元。
▲▼阿北騎電動行李箱逛大街還不忘拍照，警方表示，最高可罰3600元。（圖／民眾提供，下同）
警方表示，目前尚未接獲報案或檢舉，電動行李箱為動力載具，違規行駛道路，違反道路交通管理處罰條例第32-1條規定，處行為人1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。
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