台中阿北騎電動行李箱逛大街！還拿手機拍照　最高罰3600

近年來風靡的電動行李箱因其便利性，連韓國女團BLACKPINK也愛用。然而，這種能變身小型電動機車的產品，已在各國機場和觀光地區引發安全疑慮。《ETtoday新聞雲》記者卻直擊一名女子在高雄市區騎著電動行李箱穿梭過馬路，過程非常驚險。對此，高雄市交通大隊表示已經違反道路交通管理處罰條例，可以開罰1200到3600元。