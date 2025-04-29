　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

ChatGPT再升級　強化搜尋、購物體驗及資訊透明度

▲▼chatGPT。（圖／記者吳立言攝）

▲ChatGPT 再度迎來重大升級。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（29日）宣布，針對 ChatGPT推出一系列新功能，涵蓋搜尋、購物與使用體驗等多方面優化。

根據官方統計，過去一週內ChatGPT已完成「超過10億次網路搜尋」，成為平台上成長最快、最受歡迎的功能之一。為進一步提升搜尋體驗，OpenA加入了熱門搜尋推薦與自動補全功能，協助使用者更快速、精準地找到所需資訊。

在購物體驗方面，OpenAI也啟動全新嘗試。新版購物功能包含更優化的商品搜尋結果、直覺化的產品圖片呈現、完整的定價資訊與用戶評價，以及可直接跳轉至購買頁面的功能。值得一提的是，所有商品搜尋結果皆為獨立生成，「未包含任何廣告內容」。目前該功能已開始分批開放予所有類型用戶（包含免費用戶、付費用戶以及未登入用戶），預計將於未來數日內全面上線。

為提升資訊透明度與可信度，ChatGPT同步改良了引用機制。新版系統允許在單一回答中引用多個來源，並新增高亮顯示設計，讓引用資料與回答內容的關聯更加清晰易辨。

此外，OpenAI也推出專屬WhatsApp 搜尋功能。使用者只需透過WhatsApp向+1-800-242-8478發送訊息，即可即時獲取最新資訊，包括即時體育賽事比分及其他熱門新聞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
請周五可爽休4天！　勞動節隔天「選擇上班」原因笑了
超狂！台南男騎車戴「沙琪瑪安全帽」　警方回應了
台南古蹟前拍全裸照！　29歲嫌遭拘提
426凱道越南人有身分證？　養生館闆娘戳破謊言：拿居留證
快訊／越南航空剛起飛就折返高雄　超扯原因曝
快訊／大屠殺！狂輸55分遭橫掃　創NBA季後賽紀錄
不跪！　陸外交部發影片對美國嗆聲

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

媽說不要心裡卻偷笑！雪莉母親節送17公斤大容量「Panasonic洗衣機」科技功能讓洗衣變享受

iPhone 17 Pro螢幕升級喊卡　傳蘋果暫緩新技術導入計畫

ChatGPT再升級　強化搜尋、購物體驗及資訊透明度

近8成民眾有洗衣烘不乾困擾！Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術是關鍵！速乾低耗能省水又省電

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

媽說不要心裡卻偷笑！雪莉母親節送17公斤大容量「Panasonic洗衣機」科技功能讓洗衣變享受

iPhone 17 Pro螢幕升級喊卡　傳蘋果暫緩新技術導入計畫

ChatGPT再升級　強化搜尋、購物體驗及資訊透明度

近8成民眾有洗衣烘不乾困擾！Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術是關鍵！速乾低耗能省水又省電

假老闆LINE指示匯貨款　「巧克力女王」出差2天痛失642萬

子女管教問題起爭執！妻拿水果刀反鎖房間　消防破門救人

Q1法拍交易609棟創10年新低　住商：股災效應年底浮現

李珠珢兩邊跑！她「1原因」嘆可惜　一票搖頭：實在沒必要

媽說不要心裡卻偷笑！雪莉母親節送17公斤大容量「Panasonic洗衣機」科技功能讓洗衣變享受

崑大餐飲系學生拉花技藝驚豔全場　競賽4獎入袋摘雙料冠軍

「3大韓式炸雞店」母親節優惠包！海鮮小煎餅、起司球限量送

台灣Suzuki Ignis聯名「黃阿瑪特仕車」！萌系可愛風　貓奴肯定興奮

十年磨一劍！班哥再演亞斯伯格症會計師　笑談砍正義聯盟預算

西葡停電「機場癱瘓」破百航班停飛！　籲旅客不要直接去機場

#宜蘭 60歲婦從外側鬼切！直行機車閃不過碰撞全倒

3C家電熱門新聞

Heat Pump熱泵除濕式烘乾技術是關鍵！速乾低耗能省水又省電

ChatGPT搜尋、購物體驗再升級

「常見1動作」以為幫手機省電！蘋果技師竟打臉

傳iPhone 17 Pro螢幕升級喊卡

實況主依渟最推 MSI 50系列筆電

Threads宣布「開放下廣告」

3月份手機銷量冠軍出爐！

Netflix推出「僅對話字幕」選項

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

Pixel 7a電池膨脹用戶最高可領近萬元補償

iPhone 17 Air模型圖再爆！

Google2024年移除4.15億詐騙廣告

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

更多熱門

相關新聞

阿里巴巴推出混合推理模型Qwen3

阿里巴巴推出混合推理模型Qwen3

阿里巴巴旗下的阿里雲，今（29日）正式發布中國首款混合推理模型「Qwen3系列」，並全面開源。這次推出的Qwen3不只性能強悍，還首創將「快思考」與「慢思考」兩種推理模式整合到同一個模型中，大幅提升回應速度與深度，同時有效節省運算資源。

GPT-4o圖像生成正式上線GPTs平台

GPT-4o圖像生成正式上線GPTs平台

GPT-4o太會拍馬屁 OpenAI急修正

GPT-4o太會拍馬屁 OpenAI急修正

每週五大AI焦點回顧

每週五大AI焦點回顧

黑馬來了！AI三大天王比一比　多一利器在手就是王道

黑馬來了！AI三大天王比一比　多一利器在手就是王道

關鍵字：

ChatGPTOpenAI

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面