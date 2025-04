ChatGPT再升級　強化搜尋、購物體驗及資訊透明度

▲ChatGPT 再度迎來重大升級。(圖/記者吳立言攝)

記者吳立言/綜合報導

OpenAI今(29日)宣布,針對 ChatGPT推出一系列新功能,涵蓋搜尋、購物與使用體驗等多方面優化。

根據官方統計,過去一週內ChatGPT已完成「超過10億次網路搜尋」,成為平台上成長最快、最受歡迎的功能之一。為進一步提升搜尋體驗,OpenA加入了熱門搜尋推薦與自動補全功能,協助使用者更快速、精準地找到所需資訊。

Shopping



We’re experimenting with making shopping simpler and faster to find, compare, and buy products in ChatGPT.



✅ Improved product results

✅ Visual product details, pricing, and reviews

✅ Direct links to buy



Product results are chosen independently and are not ads.… pic.twitter.com/PkZwsTxJUj