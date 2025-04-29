ChatGPT再升級　強化搜尋、購物體驗及資訊透明度

▲ChatGPT 再度迎來重大升級。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（29日）宣布，針對 ChatGPT推出一系列新功能，涵蓋搜尋、購物與使用體驗等多方面優化。

根據官方統計，過去一週內ChatGPT已完成「超過10億次網路搜尋」，成為平台上成長最快、最受歡迎的功能之一。為進一步提升搜尋體驗，OpenA加入了熱門搜尋推薦與自動補全功能，協助使用者更快速、精準地找到所需資訊。

Shopping



We’re experimenting with making shopping simpler and faster to find, compare, and buy products in ChatGPT.



✅ Improved product results

✅ Visual product details, pricing, and reviews

✅ Direct links to buy



Product results are chosen independently and are not ads.… pic.twitter.com/PkZwsTxJUj — OpenAI (@OpenAI) April 28, 2025

在購物體驗方面，OpenAI也啟動全新嘗試。新版購物功能包含更優化的商品搜尋結果、直覺化的產品圖片呈現、完整的定價資訊與用戶評價，以及可直接跳轉至購買頁面的功能。值得一提的是，所有商品搜尋結果皆為獨立生成，「未包含任何廣告內容」。目前該功能已開始分批開放予所有類型用戶（包含免費用戶、付費用戶以及未登入用戶），預計將於未來數日內全面上線。

為提升資訊透明度與可信度，ChatGPT同步改良了引用機制。新版系統允許在單一回答中引用多個來源，並新增高亮顯示設計，讓引用資料與回答內容的關聯更加清晰易辨。

此外，OpenAI也推出專屬WhatsApp 搜尋功能。使用者只需透過WhatsApp向+1-800-242-8478發送訊息，即可即時獲取最新資訊，包括即時體育賽事比分及其他熱門新聞。