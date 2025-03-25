嘉義縣攜手雲科大簽署合作宣言　助力消防職業安全

▲嘉義縣消防局攜手國立雲林科技大學共同簽署「嘉義縣消防工作安全衛生宣言」。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣消防局於114年起正式啟動消防工作安全衛生系統，全面提升消防人員的安全與健康保障，並於3月25日召開啟動會議，由消防局長蔡建安主持，會中與國立雲林科技大學共同簽署「嘉義縣消防工作安全衛生宣言」，並訂定「提升廳舍安全、創造友善環境、優化勤務安全、作業順暢平安、促進身心健康及美好消防人生」等目標，展現對消防同仁工作安全與健康的重視及決心。

消防局長蔡建安表示，消防人員身處防救災的第一線，經常需進入多變且高風險的工作環境，因此維護同仁的安全與健康是本局的首要責任，透過與國立雲林科技大學合作執行專案，建立更完善的安全作業標準及指引，並為消防人員提供健康照護與後勤支援。同時，更能進一步完善消防職業安全體系，確保消防前線能無後顧之憂，專注投入勤務工作，強健整體救災效能，並依據《消防法》消防人員安全衛生防護專章的規定，全面落實相關措施。

透過這場前瞻性的跨界合作專案象徵著嘉義縣消防局在職業安全管理方面邁出堅實步伐，未來，雙方將從制度建置、教育訓練與健康管理等面向著手，完善消防職安政策，為全縣消防人員營造一個安全、健康、充滿活力工作環境。