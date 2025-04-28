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象棋麻將職業賭場藏民宅！龍潭警雨夜攻堅...12賭客當場傻眼

▲龍潭警方經多日埋伏、監控與現場蒐證，一舉破獲職業賭場。（圖／龍潭警分局提供）

▲龍潭警方經多日埋伏、監控與現場蒐證，一舉破獲職業賭場。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區一處透天民宅內暗藏象棋職業賭場，龍潭警分局接獲情資成立專案小組，經連日跟監蒐證完備後，向法院聲請搜索票，於昨夜待時機成熟一舉攻入，當場逮捕松姓負責人及賭客12人，依違反刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲▼賭興正濃的賭客看到警方衝入，一陣傻眼全呆住，並查獲象棋賭具。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼賭興正濃的賭客看到警方衝入，一陣傻眼全呆住，並查獲象棋賭具。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼賭興正濃的賭客看到警方衝入，一陣傻眼全呆住，並查獲象棋賭具。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局4月賡續執行「雷霆除暴」專案，針對轄內治安熱點、出入複雜場所，及重要路段執行全面加強臨檢與攔檢。日前龍潭警分局接獲情資反應，於龍潭區自由街一處透天民宅內有經營大型賭場之情事，警方獲報後立即成立專案小組。

經瞭解，該賭場於月初即於該處經營，民宅出入複雜、賭客進出頻繁，且周圍架設多支監視器。警方經多日埋伏、監控與現場蒐證，趁昨晚豪雨之際時機直接衝賭場，當場逮捕松姓負責人及12名賭客，現場查扣抽頭金新臺幣4仟餘元、賭資新臺幣10萬餘元、賭具(象棋麻將)4副及監視器主機含鏡頭1組等證物，警方訊後依違反賭博罪移送地檢署偵辦，另賭客依社會秩序維護法進行裁處。

龍潭警分局長鄭文銘表示，常有因為賭博成瘾而導致傾家蕩產、家庭失和事情發生，賭場的存在讓社會治安帶來了嚴重的影響，警方將秉持一貫查緝賭博的決心，打擊犯罪掃蕩不法，亦持續執行雷霆除暴勤務。

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