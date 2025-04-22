高雄警帶人到女友賭場打麻將　三缺一就下場！工作丟了還被起訴

▲湖內員警被查獲打麻將賭博。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內分局掌握所屬列輔林姓員警疑協助余姓女友經營麻將賭場，邀約友人至家中賭博財物，經主動報請高雄地檢署指揮偵辦，今年1月6日晚間聲請搜索票至住處查緝，查獲林員與3名賭客正在打麻將賭博，且涉有抽頭不法獲利，現場查扣賭資6600元、抽頭金200元及賭具等證物，訊後將林員、余女及在場賭客等人送辦，後續偵辦時，林、余兩人都坦承犯行，林辯稱賭場是余女經營，他只有「三缺一」時，才會下場湊腳，檢察官今（22）日偵結，依賭博罪將兩人起訴。

案發後，市警局認為林員早已列冊輔導人員，卻不知悔改一再犯錯，因此從重懲處，記二大過免職。

據了解，林姓員警是兩年多前因涉及不正當場所而被列管，列為重點輔導考核對象，調到湖內分局後，勤務表現還算正常。

警方是接獲林員涉嫌與余女共同經營賭場，邀集賭客至住家進行賭博活動，並抽頭牟利的情資後，主動向高雄地檢署申請搜索票，並在今年1月6日前往林員位於三民區的住處查緝，當場逮捕林員及3名賭客，現場查扣賭資6600元、抽頭金200元及賭具等相關證物。

檢、警查出，該賭場由余女開設，地點是林姓員警的房子，從去年11月間開張，營業大約2個月，平常打「300底、每台50」的麻將，抽頭由余女收取，林員只有在「三缺一」人不夠時，才會下場湊腳。

林、余兩人在偵辦時都坦承犯行，檢察官認為事證明確，偵結依賭博罪將兩人起訴。