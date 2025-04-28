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美「學餐阿姨」睡了男高中生　被捕認了：帶回家2次

▲▼ 美「學餐阿姨」睡了男高中生　被捕認了：帶回家2次 。（圖／翻攝臉書Amy Wigginton、勞德岱郡拘留中心）

▲41歲的艾咪，與男高中生2度發生性關係。（圖／翻攝臉書Amy Wigginton、勞德岱郡拘留中心）

記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州發生校園性醜聞，一所高中的學生餐廳女員工，竟與一名男學生多次發生性關係，駭人犯行被揭發後，她也立刻被逮捕，如今不僅丟了工作，還面臨2項性犯罪指控。

《紐約郵報》等外媒報導，41歲的艾咪（Amy Nicole Wigginton）任職於勞德岱爾郡高中（Lauderdale County High School）學生餐廳的營養計畫部門，4月4日落網後，很快就向警方承認，今年3月7日、3月31日，至少2度把受害者帶回她家，發生性關係。

▲▼ 美「學餐阿姨」睡了男高中生　被捕認了：帶回家2次 。（圖／翻攝臉書Amy Wigginton、勞德岱郡拘留中心）

▲艾咪任職於學生餐廳的營養計畫部門。（圖／翻攝臉書Amy Wigginton）

法庭文件並未提及受害者年紀，僅指出他不到19歲。阿拉巴馬州法律規定，合意性交年紀是16歲，但若嫌犯是學校職員，則若受害者年紀不滿18歲，當局仍可提出性虐指控。

根據臉書資訊，艾咪與丈夫育有3名子女，經常分享家庭生活點滴。她落網後，立刻被勒令行政休假，並於21日被學區教育委員會表決開除。

艾咪被關押在勞德岱郡拘留中心，但很快就繳交10萬美元（約新台幣325萬元）保釋金獲釋。她被起訴「學校職員與學生發生性關係」的2項罪名，預計6月23日開庭。

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