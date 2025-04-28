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史上最冷血詐保殺人案　枕邊人、親兒都喪命測謊關鍵２問題露餡

▲死者陳女曾在疫情期間擔任防疫專車司機，因此認識詐保殺人犯張書源 。（圖／翻攝死者臉書）

▲死者陳女曾在疫情期間擔任防疫專車司機，因此認識詐保殺人犯張書源 。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊日前破獲史上最冷血詐保犯嫌－張書源（60歲）涉嫌透過幫前妻、兒子和現任妻子投保，為詐領鉅額保險金，他先後以在食物中下藥、或者透過針孔灌藥方式下毒殺害枕邊人；這起案件曝光的主要原因是在於新北市板橋分局偵查隊在2021年3月時皆接獲亞東醫院通報一起離奇的開刀死亡案件，被害人陳姓女子（57歲）到該院進行痔瘡手術，開刀後在院內病房休息，當晚卻接連出現全身抽蓄抖動的命危症狀，最後喪失呼吸心跳死亡。

當時機警的偵查隊承辦人黃姓偵查佐與陳女的主治醫師討論案情，醫師表示因痔瘡手術在台灣相當普遍幾乎沒有危險性，醫療人員對陳女數後喪命感到相當意外，加上經檢察官陳漢璋知悉上情後、諭令法醫對陳女大體解剖抽樣採驗，在陳女膽汁內發現外用麻醉藥劑Dibucaine（待布卡因）成分，但檢警調取陳女就醫、動刀到術後治療的醫療用藥紀錄發現均無此成分。

▲▼▲張姓男子涉嫌下藥毒殺妻子，檢警還追出前女友下場也很慘。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張姓男子涉嫌下藥毒殺妻子。（圖說下同／記者邱中岳翻攝）

對此檢警在命案發生第二天隨即調閱陳女術後的病房外監視器及探訪記錄，發現只有死者先生張書源徹夜陪伴，且不斷進出陳女休息的病房，最後離開陳女病房時，手上還拿著疑似用來下毒灌藥的塑膠空瓶；檢警據此研判張男涉案程度頗高，但因當時缺乏張男下毒的直接證據，檢警約談張男時他否認涉案，檢察官陳漢章認為案情並不單純，指揮板橋分局與刑事局偵二大隊對張書源進行全面性的徹查釐清案情。

加上陳女驗屍報告，發現除體內有待布卡因麻醉藥成分外，口腔內嘴唇與牙齒有幾處黏膜破傷痕跡，法醫認為死者生前曾遭人以不明物體摀住口鼻疑似遭灌藥後死，至於造成死者致命的待布卡因外用麻醉藥則可透過坊間人人可購買的某種外用藥水取得。

▲▼▲張姓男子涉嫌下藥毒殺妻子，檢警還追出前女友下場也很慘。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警清查疑似詐保殺害陳女夫妻交往歷史，發現張男與陳女在同一家環保清潔公司任職，張男在新冠肺炎期間擔任防疫專車司機，陳女則兼差當司機及公司內勤人員，雙方從2020年8月交往3個多月後就火速登記結婚，張男並為陳女投保一百萬的健康險，受益人填寫自己之外，2個月又張男又為妻子投保100萬元保額的意外險。半年後陳女在亞東醫院接受痔瘡手術後就不明原因昏迷導致喪命、張男理所當然成為兩張保單的主要受益人。

但因檢警始終無法找到關鍵的塑膠空瓶，檢警在2024年12月收網時，精心設定相關情境的題庫，詢問張男是否願意接受測謊，結果案情出現重大轉折，刑事局鑑識中心針對案情進行測謊，張男在面對警方詢問「你是否曾購買待布卡因藥物？」及「妻子體內出現待布卡因成分」時，張男對兩問題回答「沒有」「不知道」但呼吸心跳及血壓均呈現說謊的異常峰值。

加上張男交往對象均為中年婦女，看準中年婦女渴望尋求穩定的依靠和美滿的家庭生活，得以順遂結婚的交往目的，精心設計佯裝貼心幫妻子投保後，就以在食物、飲料中下毒的方式謀殺枕邊人詐保，手段冷血兇殘前所未見。

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