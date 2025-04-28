喝冰水傷子宮？備孕女「1句話」惹心疼　醫嘆：閉嘴就是最大善意

▲有不少人認為女生吃冰、喝冰水會讓經血流不出，甚至引發經痛。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

近日一名備孕女性在社群平台分享求子未果的心情！該名女網友表示，自己月經規律、無婦科疾病，飲食生活講究，包括避免冰飲，夫妻雙方經過檢查一切正常，卻依然遲遲未能懷孕，她無奈表示：「拜託不要再給不孕症的我們任何指教了！！」婦產科醫師烏恩慈看到這篇貼文後有感而發表示，超過一半的不孕症，找不到原因，因此她時不時就會大聲呼籲：「女生可以放心喝冰水」、「生冷食物不會傷子宮」。

婦產科醫師烏恩慈在臉書粉專「烏烏醫師」發文，指出她在Threads上看到一則令人揪心的備孕心情。原PO說自己月經規律、無婦科疾病、喝溫水、忌冰飲，連可樂都喝常溫，夫妻檢查一切正常，卻還是無法懷孕，讓她無奈表示：「拜託不要再給不孕症的我們任何指教了！！」

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「烏烏醫師」說，透過文字可以感受到原PO的壓力與無力，也讓她想起診間那些焦慮的面孔。這也是為什麼她經營社群這些年，時不時就會大聲呼籲：「女生可以放心喝冰水」、「生冷食物不會傷子宮」。因為，超過一半的不孕症，找不到原因。有時候，能不能懷孕根本無從解釋。

「烏烏醫師」舉例，有人多年不孕，在離婚後反而迅速有了孩子；也有人前兩胎靠試管，第三胎卻自然懷孕。儘管如此，當懷孕之路不順利時，社會最常責怪的，總是子宮在身上的那一方。「說妳宮寒、偷吃冰、愛吃生冷，甚至空腹喝果汁都能被怪罪，這些說法毫無科學根據，只會造成更多壓力。

「烏烏醫師」建議，有計畫懷孕者可考慮以下步驟：確認排卵日後安排同房；安排完整的不孕症檢查，包括輸卵管攝影、精液分析、子宮腔檢查等；尋找讓自己安心的專科醫師，討論是否進入人工生殖療程。最後，醫師也提醒，對於旁人而言，「有時候，閉嘴不打擾，就是最大的善意。」



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