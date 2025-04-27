春水堂「點餐1規定」她怨：不能接受收10％服務費　員工曝規定原因

▲春水堂點餐1規定讓她埋怨，「超不能接受春水堂收10％服務費」。（示意圖／記者游瓊華攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣知名餐飲店「春水堂」除了販賣各式冷飲，還有許多簡餐、傳統美食、滷味及炸物也相當有人氣。有女網友埋怨，她日前到春水堂用餐，明明是用手機線上點餐，還要自己到櫃檯結帳，結果卻要收10%服務費，讓她完全不能接受，貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出一名前員工分享看法。

原PO在Threads表示，她日前到春水堂用餐，發現點餐時要她自己線上點餐，接著還要她自己到櫃檯排隊結帳，之後店員再用麥克風向廚房複誦餐點，讓她不明白為什麼要這樣多此一舉，「都已經線上點餐了，我居然還要去櫃檯排隊」，「超不能接受春水堂收10%服務費」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「用顧客手機的電量、網路流量訂餐卻還跟顧客收服務費，剝削完員工再剝削顧客」、「為了收而收很白癡，不如直接加在餐點內就好，還不會讓人無語」、「完全不懂哪裡被服務到了，收桌子嗎？那不是本來就要做的嗎」、「線上點餐可以接受，但不接受不能線上結帳」。

也有人說，「吃不吃看自己啦，沒有收服務費的應該只有小吃店吧，除了看得到的服務，背後應該也很多辛苦的服務業務吧」、「我去的店，該有的服務都有，態度也很棒，被收服務費我覺得也是應該的啦」、「覺得他們的茶點跟一般茶館不一樣，都是精心製作的，還會不定期還會換菜單 ，服務費看新聞說是幫員工加薪耶，這樣OK啦」。

▲春水堂自2023年7月1日起，客人內用酌收10%服務費。(示意圖／翻攝自春水堂臉書)

貼文也釣出一名自稱春水堂員工的網友回答，「請讓我用員工角度認真回覆您，線上點餐推出前，客人只能用傳統紙本畫單點餐，而櫃台要對照紙本一個一個輸入代碼，導致結帳時間較長，容易造成排隊而產生客怨，至於複誦餐點，是因為餐點種類雜多，內部分成幾個不同崗位，這個動作可以避免造成漏單、漏做」，但沒有回答服務費的問題。

也有另一名自稱是前員工的網友回應，「麥克風（複誦）的用意是讓廚房的人有順序的排訂單，可能你覺得沒用，但對於在廚房的真的很有用，曾經身為春水堂廚房的我的經驗，至於服務費，我也不太懂」。

春水堂自2023年7月1日開始，客人內用酌收10%服務費。當年業者指出，因疫情過後餐飲業人才招募不易，為提供更好的用餐環境才祭出收取服務費措施，收取的服務費將回饋給員工，包括2023年3月份起分店夥伴已全面調薪，依職務與工作內容，平均加薪幅度為8%至12%。